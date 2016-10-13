ABBYY PDF Transformer — это комплексное решение для работы с PDF-файлами на Windows, предоставляющее широкий спектр инструментов для редактирования, конвертации и защиты документов.
Главной особенностью программы ABBYY PDF Transformer является универсальность работы с PDF-файлами. Доступно преобразование как стандартных документов, так и сканированных текстов, графиков и изображений. Оформление (форматирование) документа после конвертации максимально приближено к оригинальному.
ABBYY PDF Transformer поддерживает все типы кодировок файлов PDF. Это особенно актуально для документов на иностранном языке и технических текстов. Работать в программе просто: нужно загрузить файл, выбрать формат экспорта и получить результат.
Важно! Программа больше не поддерживается. Теперь это ABBYY FineReader. Для работы и редактирования документов PDF рекомендуем использовать одну из актуальных программ.
Преимущества программы ABBYY PDF Transformer
- Многоязычный интерфейс. Программа включает в себя поддержку множества языков, в том числе и русского.
- Совместимость и битность. ABBYY PDF Transformer разработан для эффективной работы на всех современных версиях Windows, поддерживая как 32-битные, так и 64-битные системы.
- Редактирование и аннотирование. Пользователи могут легко редактировать текст, изображения и структуру документа, а также добавлять аннотации и комментарии.
- Конвертация PDF. Преобразовывайте PDF-документы в различные форматы, включая Word, Excel, и многие другие.
- Защита документов. Интегрированные инструменты безопасности позволяют шифровать документы, устанавливать пароли и ограничивать права доступа.