ABBYY PDF Transformer — это комплексное решение для работы с PDF-файлами на Windows, предоставляющее широкий спектр инструментов для редактирования, конвертации и защиты документов.

Главной особенностью программы ABBYY PDF Transformer является универсальность работы с PDF-файлами. Доступно преобразование как стандартных документов, так и сканированных текстов, графиков и изображений. Оформление (форматирование) документа после конвертации максимально приближено к оригинальному.

ABBYY PDF Transformer поддерживает все типы кодировок файлов PDF. Это особенно актуально для документов на иностранном языке и технических текстов. Работать в программе просто: нужно загрузить файл, выбрать формат экспорта и получить результат.

Важно! Программа больше не поддерживается. Теперь это ABBYY FineReader. Для работы и редактирования документов PDF рекомендуем использовать одну из актуальных программ.

Преимущества программы ABBYY PDF Transformer