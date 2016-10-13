SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ABBYY PDF Transformer

В данном списке представлены программы для замены ABBYY PDF Transformer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY PDF Transformer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

RiDoc
RiDoc

Версия 4.5.7.3

Программа для сканирования документов и распознавания текста

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
PDF-to-Word
PDF-to-Word

Версия 4.1.5

Программа для конвертации PDF-документов в Word (DOC).

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)
Free PDF Reader
Free PDF Reader

Версия 4.0.310

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)