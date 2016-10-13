В данном списке представлены программы для замены ABBYY PDF Transformer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY PDF Transformer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ABBYY PDF Transformer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY PDF Transformer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ABBYY PDF Transformer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY PDF Transformer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 4.5.7.3
Программа для сканирования документов и распознавания текста
Версия 4.1.5
Программа для конвертации PDF-документов в Word (DOC).
Версия 14
Сканирование и распознавание документов
Версия 4.0.310
Программа для чтения PDF-документов