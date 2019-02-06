Иногда документы формата PDF нужно преобразовать в другие текстовые форматы без изменения шрифтов и расположения графических элементов. Для этого используются специальные PDF-конвертеры.

PDF-to-Word PDF-to-Word — программа, которая используется для конвертации файлов формата PDF в Word. Утилита сохраняет исходное форматирование документов: положение текстовых и графических элементов на страницах. Изменение формата выполняется за несколько секунд без потери данных. Поддерживается командная строка. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения утилиты PDF-to-Word — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ к полной версии, необходимо купить лицензию за 300 рублей. Пользователи получают доступ к бесплатным обновления на 1 год и технической поддержке по электронной почте. Ознакомиться с основным функционалом программ можно в Demo-версии. После запуска программы PDF-to-Word откроется приветственное окно. Здесь пользователи могут загрузить уже готовые настройки для конвертирования файлов. Для этого необходимо нажать кнопку "Load Settings". Чтобы продолжить работу с программой, нужно выбрать пункт "Далее". На следующем этапепредлагается загрузить PDF файл. Для этого необходимо нажать "Browse" и выбрать документ, который хранится на компьютере. При необходимости можно использовать пароль. После загрузки файла в строке "MS Word document name" отобразится будущее расположение документа в формате Word. Путь для сохранения можно изменить. Ниже расположены пункты, которые следует отметить галочкой: конвертировать графические изображения, таблицы. На следующем этапе работы с программой PDF-to-Word необходимо выбрать режим конвертирования: exact или flowing. Далее пользователи могут отметить количество страниц: все или указать номера нужных страниц для конвертации. После того, как основные настройки будут заданы, можно переходить далее. Начнется процесс изменения формата файла, а итоговый результат будет сохранен в выбранной ранее папке. Преимущества программы PDF-to-Word: удобный процесс конвертации PDF-документов.

возможность изменения форматов отдельных страниц. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нельзя вносить изменения в PDF-файл перед конвертацией.

Free PDF to Word Converter Free PDF to Word Converter — простая утилита, которая позволяет конвертировать документы формата PDF в DOC. Приложение сохраняет исходное форматирование файла: шрифты, диаграммы, графические изображения. Поддерживаются все версии Microsoft Word. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Модель распространения приложения Free PDF to Word Converter — бесплатная. На первом этапе работы с утилитой нужно загрузить PDF файл. Для этого используется функция "Select File" в главном окне. После нажатия на кнопку следует выбрать документ, который хранится на компьютере. После загрузки файла в правой части интерфейса можно посмотреть документ с помощью специального инструмента предпросмотра. Он дает возможность изменять масштаб страницы: приближать и отдалять. Доступна функция перехода между страницами: можно перейти сразу на последнюю страницу PDF-файла. В окне "Output format" показан формат, в которой будет конвертирован файл. Чтобы выбрать папку для сохранения файла, необходимо нажать "Select another folder" в разделе "Output file". После того, как путь для сохранения документа будет указан, нужно нажать кнопку "Convert", чтобы запустить процесс изменения формата документа из PDF в DOC. Преимущества Free PDF to Word Converter: простой и удобный интерфейс;

встроенный инструмент предпросмотра PDF-документов;

бесплатная модель распространения;

сохранение оригинального форматирования документов: изображения, шрифты, таблицы;

быстрая обработка файлов: 2-3 секунды. Недостатки: нет инструмента для редактирования документов.

Convert PDF to Word Plus Convert PDF to Word Plus — программа для изменения формата файлов PDF. С помощью утилиты пользователи могут конвертировать PDF-документы в Word, графическое изображение, текстовый или HTML файл. Программа сохраняет исходное форматирование всех элементов файла: таблицы, диаграммы, изображения, анимации. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит), а интерфейс представлен на русском языке. Модель распространения приложения Convert PDF to Word Plus — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям и инструментам ПО, необходимо купить лицензию: Стоимость персональной лицензии для одного компьютера — 30 долларов.

Цена бизнес-лицензии, которая дает возможность использовать утилиту в коммерческих целях — 100 долларов.

Для ознакомления с основными возможностями программы можно загрузить бесплатную Trial-версию. Ограничение пробной версии — пользователи могут преобразовать не более 3 страниц. После запуска утилиты Convert PDF to Word Plus необходимо выполнить базовые настройки. Для этого следует перейти в раздел "Настройки" в главном окне. Здесь пользователям нужно установить следующие параметры: Выбрать путь для сохранения исходного файла: рабочий стол или любая папка на компьютере. Определить формат документов: rtf или doc. Установить основной формат изображений, разрешение и глубину цвета. По завершению процесса установки нужных параметров необходимо перейти в раздел "Home". На первом этапе работы следует загрузить PDF-файл. Для этого нужно воспользоваться функцией "Добавить" в нижней части интерфейса. Следующий шаг после загрузки документ — выбор конечного формата в правом окне: word, изображение, текст или HTML. Чтобы запустить процесс изменения формата необходимо нажать кнопку "Конвертировать". Преимущества Convert PDF to Word Plus: простой и удобный интерфейс на русском языке;

поддержка нескольких форматов для конвертации PDF-документов. Недостатки: нет функции предварительного просмотра файлов.

PDFMate PDF Converter PDFMate PDF Converter — удобная утилита, которая используется для конвертации PDF-документов в HTML, Word, SWF, EPUB, Image, OCR. С помощью программы пользователи могут создать новый PDF-файл. Есть возможность пакетной обработки документов. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения PDFMate PDF Converter — условно-бесплатная. Чтобы получить пожизненный доступ ко всем функциям и обновлениям приложения, необходимо купить лицензию стоимостью 40 долларов. После запуска приложения нужно загрузить PDF-файл. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить PDF" и открыть документ, который хранится на компьютере. Также пользователи могут добавить сразу несколько файлов. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить папку". После того, как документ добавлен, можно приступать к следующем шагу — выбору нужного формата для конвертирования. Выбор формата выполняется в нижней части интерфейса. Здесь пользователи могут выбрать HTML, doc, epub, изображение, swf, объединение нескольких страниц PDF-документа в одну. Также следует указать путь для сохранения исходного файла. Разместить готовый документ можно в папке источника или указать собственный путь на компьютере. Чтобы запустить процесс конвертирования PDF-файла необходимо нажать кнопку "Создать". Преимущества PDFMate PDF Converter: бесплатная модель распространения;

поддержка несколько форматов для конвертации PDF-файлов;

наличие инструмента для создания нового документа формата PDF;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность объединения нескольких страниц PDF-файла в одну. Недостатки: нет инструмента для редактирования содержимого документа.

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer — программа для преобразования PDF-файлов в Word, HTML, TXT. При конвертировании документов сохраняется оригинальное форматирование: картинки, таблицы, диаграммы. Приложение имеет совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения ABBYY PDF Transformer — условно-бесплатная. Чтобы открыть доступ ко всем, функциям нужно купить лицензию: Стоимость лицензии на 1 год — 1340 рублей.

Бессрочная лицензия — 5990 рублей.

Можно скачать бесплатную пробную версию на 14 дней. Ограничения демо-версии: возможность совершения не более 50 операций конвертирования, за один раз можно преобразовать не более 2 страниц. На первом этапе работы с приложением необходимо добавить PDF-файл. Для этого нужно воспользоваться функцией "Открыть PDF". В главном окне откроется документ. Пользователи могут просмотреть все страницы файла перед конвертированием. Перед тем, как начать процесс конвертации, следует выбрать нужный формат из списка. После того, как формат выбран, необходимо нажать кнопку "Конвертировать". Исходный документ будет сохранен в выбранную пользователем папку. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

встроенный инструмент предварительного просмотра PDF-документов. Недостатки: нет функции пакетной обработки файлов.