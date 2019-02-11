SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PDF-to-Word

PDF-to-Word

Программа для конвертации PDF-документов в Word (DOC).

4,5 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.1.5
Скачать 805 KB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.1.5

Полезные статьи

Программы для конвертации PDF в DOC (Word)
Программы для конвертации PDF в DOC (Word)

Оценки программы

4,5

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о PDF-to-Word