PDF-to-Word — программа для конвертирования PDF-документов в форматы Microsoft Word с минимальными потерями качества при переносе разметки текста и графических составляющих. Приложение разработано на операционных систем Windows версии XP, Vista, 7, 8 и 10. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит. Перевода на русский язык не предусмотрено.

Программа PDF-to-Word

Программа PDF-to-Word имеет довольно узкую специализацию, а конкретно — конвертация электронных документов формата в .PDF в формат .DOC. Однако именно благодаря отсутствию разнообразных дополнительных функция, PDF-to-Word является одной из самых скоростных программ в плане затрат времени на конвертацию из PDF в DOC.

Еще одной особенностью конвертера является максимальная простота использования. Для преобразования PDF-документа в DOC достаточно сделать несколько кликов мышью:

Выбрать форматируемый документ PDF, указать название и будущее расположение выходного файла (не обязательно).

Если исходный PDF-файл защищен паролем, его следует ввести в соответствующее текстовое поле.

Кликнуть два раза по кнопке «Next» (если нет необходимости перенастройки параметров конвертации).

Готово.

Качество результата конвертирования зависит от нескольких критериев. Если выходной DOC-файл имеет признаки низкокачественного преобразования, пользователь может задействовать одну или несколько доступных в программе PDF-to-Word опций. А именно:

Включить/выключить перенос графики и/или таблиц из PDF в Word.

Включить/выключить перенос линии разрыва строк.

Выбрать другой режим конвертации. Их два: Exact (точный построчный перенос разметки текста с использованием рамок, в которые он будет заключен) и Flow («поточный» перенос текста без рамок).

По окончанию процедуры конвертирования программа предложит сохранить текущие настройки в файл. Его можно будет открывать в дальнейшем при запуске приложения.

Полная версия PDF-to-Word

PDF-to-Word — условно-бесплатная программа. Демо-версия приложения может использоваться без каких-либо функциональных ограничений, однако некоторые случайные символы в конечном DOC-файле будут заменены на звездочки.