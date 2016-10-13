Free Word to PDF Converter — условно-бесплатная программа для конвертирования Word-файлов в электронные документы формата PDF. Предназначено приложение для работы в ОС Windows версии XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Конвертер Free Word to PDF Converter

Программа Free Word to PDF Converter призвана решать одну единственную задачу — конвертация Word-документов в PDF-документы. Приложением поддерживаются как DOC (Microsoft Word 97-2003), так DOCX (Microsoft Word 2007-2014) форматы. Из функциональных особенностей конвертера документов можно выделить следующие моменты:

Возможность пакетного форматирования Word-файлов в PDF.

Возможность добавления целой папки с Word-документами на обработку.

Перенос любого типа содержимого, включая изображения, таблицы, графики и т.д.

Высокая скорость форматирования при обработке большого количества документов (при включении режима параллельного форматирования).

Как можно заметить, в программе Free Word to PDF Converter нет никаких лишних функций, что также можно отнести к преимущественным особенностям конвертера.

Полная версия Free Word to PDF Converter

Программа Free Word to PDF Converter явялется условно-бесплатным программным обеспечением. Free-версия конвертера не позволяет обрабатывать Word-документы с количеством страниц более 10. Кроме того, в платной версии предусмотрены инструменты защиты конечного PDF-файла:

Установка имения пользователя и пароля на документ.

Установка запрета на копирование и/или редактирование основного содержимого и/или аннотаций к PDF-документу, распечатки на принтере и считывания экранными считывающими приложениями.

Приобрести лицензию на программу Free Word to PDF Converter можно на официальном сайте разработчиков.