Free PDF Reader является бесплатной программой, предназначенной для просмотра PDF на операционных системах Windows. Утилита также позволяетт изменять существующие документы: вставлять штампы и редактировать любые надписи, которые были созданы любом другом программном обеспечении для создания PDF.

Free PDF Reader является идеальным решением для просмотра PDF-документов. Быстрый и надежный Skinable обеспечивает весь необходимый функционал для просмотра PDF-документа.

Free PDF Reader предназначена для работы в операционных системах Windows XP и выше (на 32 и 64-битных).