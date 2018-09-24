Программа WPS Performance Station позиционируется разработчиками как эффективный, безопасный и надежный инструмент, позволяющий повысить производительность компьютера в режиме реального времени.

Приложение не изменяет никаких системных параметров, не удаляет мусорные файлы, не исправляет ошибки реестра — другими словами, не делает ничего, что может перманентно повлиять на работу ПК. Вместо этого WPS Performance Station управляет запущенными в данный момент системными и пользовательскими процессами: выключает и включает их, изменяет приоритетность и параметры работы в зависимости от текущих потребностей компьютера в ресурсах центрального процессора, оперативной памяти и жесткого диска.

Функции WPS Performance Station

Для увеличения производительности программа WPS Performance Station работает с основными аппаратными ресурсами компьютера:

Центральный процессор. Приложение способно перераспределять процессы между ядрами ЦП и расставлять приоритеты запущенных задач. Например, понизив приоритет какого-либо фонового процесса, можно будет освободить некоторую часть ресурсов процессора под текущую (активную) задачу.

Оперативная память (RAM). В программе WPS Performance Station предусмотрена функция сжатия загруженных в RAM неиспользуемых в настоящее время данных. Благодаря этому можно освободить до 40% объема памяти, который будет пущен под нужды текущей задачи.

Жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD). Скорость чтения или записи на накопитель информации также может быть перераспределена между отдельными приложениями в зависимости от установленного приоритета. При понижении приоритета фоновых процессов можно освободить дополнительные ресурсы HDD/SSD под текущие задачи.

Кроме того, программа WPS Performance Station также способна оптимизировать работу:

Контроллера питания. В портативных ПК (ноутбуки, нетбуки и т.п.) производительность также зависит от того, какое количество мощности выделено под работу того или иного электронного устройства — ЦП, ОЗУ, винчестер и т.д. Уровень энергопотребления в свою очередь связан с текущей загруженностью устройства. Сокращая ресурсы фоновых приложений, программа WPS Performance Station сможет выделить дополнительную электрическую мощность под выполнение текущих задач, не изменяя при этом общий уровень энергопотребления.

Все вышеперечисленные функции могут включаться и выключаться программой как в автоматическом, так и ручном режиме. Пользователь может выбрать одну из доступных схем оптимизации в зависимости от текущих целей, например — необходимость увеличения производительности определенной игры. Управлять ресурсами ПК можно и путем создания правил для тех или иных процессов.

Совместимость с Windows, версии программы

WPS Performance Station работает во всех версиях Windows старше XP. Поддерживаются системы x86 и x64. Существуют две платные (Classic и UWP) и одна бесплатная (пробная) версия с некоторыми функциональными ограничениями. Редакция UWP работает только в Windows 10. Программа имеет поддержку русского языка. Для использования функции сжатия трафика потребуется приобрести платную подписку вне зависимости от версии программы.