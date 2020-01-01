Программа WPS Performance Station позиционируется разработчиками как эффективный, безопасный и надежный инструмент, позволяющий повысить производительность компьютера в режиме реального времени.

Приложение не изменяет никаких системных параметров, не удаляет мусорные файлы, не исправляет ошибки реестра — другими словами, не делает ничего, что может перманентно повлиять на работу ПК. Вместо этого WPS Performance Station управляет запущенными в данный момент системными и пользовательскими процессами: выключает и включает их, изменяет приоритетность и параметры работы в зависимости от текущих потребностей компьютера в ресурсах центрального процессора, оперативной памяти и жесткого диска.

Функции WPS Performance Station

Для увеличения производительности программа WPS Performance Station работает с основными аппаратными ресурсами компьютера:

Центральный процессор. Приложение способно перераспределять процессы между ядрами ЦП и расставлять приоритеты запущенных задач. Например, понизив приоритет какого-либо фонового процесса, можно будет освободить некоторую часть ресурсов процессора под текущую (активную) задачу.

Оперативная память (RAM). В программе WPS Performance Station предусмотрена функция сжатия загруженных в RAM неиспользуемых в настоящее время данных. Благодаря этому можно освободить до 40% объема памяти, который будет пущен под нужды текущей задачи.

Жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD). Скорость чтения или записи на накопитель информации также может быть перераспределена между отдельными приложениями в зависимости от установленного приоритета. При понижении приоритета фоновых процессов можно освободить дополнительные ресурсы HDD/SSD под текущие задачи.

Кроме того, программа WPS Performance Station также способна оптимизировать работу:

Контроллера питания. В портативных ПК (ноутбуки, нетбуки и т.п.) производительность также зависит от того, какое количество мощности выделено под работу того или иного электронного устройства — ЦП, ОЗУ, винчестер и т.д. Уровень энергопотребления в свою очередь связан с текущей загруженностью устройства. Сокращая ресурсы фоновых приложений, программа WPS Performance Station сможет выделить дополнительную электрическую мощность под выполнение текущих задач, не изменяя при этом общий уровень энергопотребления.

Сетевых адаптеров. В приложении предусмотрена функция сжатия интернет-трафика за счет его переброски через удаленный VPN-сервер. Сжатие осуществляется на стороне серверов WPS Performance Station, через которые данные и поступают на пользовательский ПК. Для использования VPN потребуется регистрация на официальном сайте программы. Услуга платная.

Все вышеперечисленные функции могут включаться и выключаться программой как в автоматическом, так и ручном режиме. Пользователь может выбрать одну из доступных схем оптимизации в зависимости от текущих целей, например — необходимость увеличения производительности определенной игры. Управлять ресурсами ПК можно и путем создания правил для тех или иных процессов.

Совместимость с Windows, версии программы

WPS Performance Station работает во всех версиях Windows старше XP. Поддерживаются системы x86 и x64. Существуют две платные (Classic и UWP) и одна бесплатная (пробная) версия с некоторыми функциональными ограничениями. Редакция UWP работает только в Windows 10. Программа имеет поддержку русского языка. Для использования функции сжатия трафика (т.е. VPN-сервера) потребуется приобрести платную подписку вне зависимости от версии программы.