Process Lasso — программа для мониторинга и управления запущенными процессами в среде операционных систем Windows 7, 8, 10, Server 2008/2008R2/2016/2019 (поддерживаются системы с архитектурой 32 и 64 бит), а также оптимизации ЦП. Это условно-бесплатное приложение, бесплатная версия которого имеет функциональные ограничения: некоторые из функций недоступны вовсе, а другие работают только в течение 30 дней. Интерфейс программы имеет поддержку русского языка.

Программа Process Lasso

Программа Process Lasso предназначена для выполнения двух основных задач — мониторинг запущенных процессов и управление ими. И в приложении присутствует большое количество функций, так или иначе связанных с мониторингом и управлением. Ряд функций запускаются вручную, другие выполняются в автоматическом режиме по заранее заданным пользователем настройкам.

Отображение детальной информации о процессах

Это стандартная для всех подобных программ функция, позволяющая пользователю получить детальную информацию о любом запущенном процессе, включая имя и месторасположения файла на диске, точный объем занимаемой памяти, идентификационный номер (PID), дескрипторы и т.д. Однако, в отличие от многих приложений, программа Process Lasso способна отдельно отображать список активных процессов (т.е. тех, что в данный момент выполняют какие-либо действия, а не просто "висят" в памяти).

Автоматическая оптимизация ресурсов ЦП

Одна из ключевых особенностей Process Lasso — наличие функции автоматической оптимизации загруженности процессора (ProBalance) путем интеллектуального управления приоритетностью выполняющихся и вновь запускающихся процессов. Другими словами, программа Process Lasso автоматически понижает или увеличивает приоритет процесса в зависимости от того, чем конкретно занят пользователей за компьютером. К примеру, если свернуть в панель задач любую активную программу, то ее приоритет будет понижен, что позволит высвободить дополнительную мощность ЦП на обработку других процессов.

ProBalance автоматически запускается и останавливается только при достижении загруженности процессора установленного пользователем уровня. Пользователь может задать и другие критерии срабатывания функции оптимизации ЦП.

Режим высокой производительности

Это специальный режим работы (Performance Mode) программы Process Lasso, заключающийся в том, чтобы удерживать процессор в состоянии готовности к моментальным высоким нагрузкам. Функция особенно полезна для пользователей ноутбуков, когда при автоматическом включении системой режима сбережения электроэнергии ограничивается производительность процессора. Режим Performance Mode позволяет моментально снять эти ограничения при запуске ресурсоемких процессов.

Ограничение уровня потребления мощности ЦП и/или ОЗУ

Функция предназначена для ограничения уровня загруженности ЦП и/или оперативной памяти путем снижения производительности выбранных пользователем процессов. Другими словами, при достижении загруженности процессора определенного уровня (устанавливается пользователем) и/или ОЗУ, программа Process Lasso автоматически снижает производительность выбранных программ (если те запущены в данный момент). Также имеется возможность установки времени, в течение которого будет действовать ограничение.

Запрет запуска процессов

При помощи программы Process Lasso пользователь может запретить запуск любых процессов (т.е. указанные процессы будут автоматически завершены сразу после запуска). Функция работает только в случае, если приложение Process Lasso запущено в данный момент.

Управление схемами электропитания

Утилита Process Lasso способна автоматически переключаться между схемами электропитания при простое компьютера определенное количество времени, а также запуске указанных пользователем программ (а при завершении их работы план электропитания возвращается в исходный).

Запрет перехода компьютера в режим сна

Пользователь может указать процессы, при запуске которых (и до тех пор, пока они запущены) компьютер не сможет переходить в режим сна/гибернации.

Оптимизация оперативной памяти

Функция предназначена для автоматического высвобождения оперативной памяти при достижении уровня ее загрузки определенного пользователем значения. Утилита Process Lasso также способна периодически (в соответствии с настройками) очищать виртуальную память, занятую указанными процессами.

Прочие функции

В этот список относятся:

Управление ядрами процессора по отдельности.

Управление приоритетностью выполнения процессов с возможностью закрепления за выбранной программой того или иного приоритета.

Слежение за выбранным процессом с возможностью выполнения различных действий над ним при срабатывании настроенных пользователем триггеров.

Возможность ограничения числа копий одного и того же процесса.

Создание списка процессов, которые всегда должны быть запущенными (если завершается их работа, Process Lasso запускает их повторно).

Встроенная функция измерения производительности процессора и многое другое.