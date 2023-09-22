SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Process Lasso

Process Lasso

Программа для мониторинга и управления процессами

3,0 (7)
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Актуальная версия 18.4.0.48
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История изменений

Версия 18.4.0.48

  • Добавлена сборка для ARM64.
  • В Config Profile Switcher добавлен переключатель включения и отключения.
  • Перестроены подменю Config Profile Switcher.
  • Улучшена синхронизация GPU preference с настройками Windows.
  • Добавлена поддержка тёмной темы для большинства всплывающих подсказок и окон сообщений.
  • В настройках логов добавлен переключатель для записей Startup Boost.
  • Формат даты и времени теперь берётся из локали пользователя.
  • При создании правила приоритета для недоступного процесса предлагается вариант Enforce by Registry.
  • Улучшены переводы установщика.
  • Процессы с overlay в имени или пути больше не участвуют в автоматическом определении игры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в Rules dialog могла оставаться ячейка редактора после прокрутки или изменения размера.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 18.3.0.34

    Теперь программа корректно работает, если в системе больше одной видеокарты:

    • Виджет и график загрузки GPU умеют показывать нагрузку на каждую карту отдельно (можно переключить режим «все вместе» или «по отдельности»).
    • Добавлены правила предпочтений GPU — можно задать, какую видеокарту для каких задач предпочесть.
    • Данные о нескольких GPU также отображаются в строке состояния, всплывающих подсказках и списках процессов.
    • В контекстном меню графика теперь доступны связанные настройки отображения.

    Другие улучшения и исправления:

    • Убраны лишние рамки вокруг графиков загрузки ядер процессора.
    • Поправлен порядок пунктов в подменю «Журнал».
    • Добавлена подсказка к ползунку «Порог активных процессов» — видно текущее значение.
    • Расширена поддержка регулярных выражений в правилах «Ограничение количества экземпляров».
    • Мелкие исправления и обновления переводов интерфейса.

Оценки программы

3,0

7 оценок Оценок пока нет

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