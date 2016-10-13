SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WPS Performance Station

В данном списке представлены программы для замены WPS Performance Station. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WPS Performance Station, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Process Lasso
Process Lasso

Версия 18.4.0.48

Программа для мониторинга и управления процессами

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Quick CPU
Quick CPU

Версия 6.7.0.0

Утилита для разгона процессора на ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
Game Fire
Game Fire

Версия 8.0.5002

Программа для увеличения производительности компьютерных игр

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (14)
AnVir Task Manager
AnVir Task Manager

Версия 9.2.3

Программа для управления запущенными процессами

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
SpeedUpMyPC
SpeedUpMyPC

Версия 6.0.4.1

Оптимизация и ускорение Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)