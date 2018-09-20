Программа AnVir Task Manager — многофункциональный менеджер задач для Windows-компьютеров. Основное предназначение данного приложения — отображение списка запущенных на компьютере процессов и получение о них технических сведений. Несмотря на функциональную схожесть со стандартным Windows приложением «Диспетчер задач», AnVir Task Manager обладает заметно большим функционалом.

Функции AnVir Task Manager

Приложение AnVir Task Manager позволяет пользователю получать подробные сведения о запущенных в данный момент процессах:

Оценка уровня безопасности приложения на основании ее поведения (к примеру, отсутствие видимых окон у процесса может являться признаком вредоносной программы).

Отображение основных свойств процессов — версия, путь к файлу, описание программы и т.д.

Отображение списка DLL-библиотек и прочих типов файлов, имеющих отношение к выбранному процессу.

Отображение сетевых протоколов и портов, задействованных процессом для передачи данных.

Показ графика производительности процесса в текущий момент или во временном интервале. Программа отображает компьютерные ресурсы, задействованные процессом — загрузка центрального процессора, ОЗУ, жестких дисков и т.д.

Для опытных пользователей также окажется полезной функция отображения потоков и дескрипторов, имеющих отношение к выбранному процессу.

Дополнительный функционал и особенности программы AnVir Task Manager:

Приложение способно отображать не только список процессов, но и получать сведения о запущенных системных/пользовательских сервисах (службах) и драйверах устройств.

В приложении предусмотрена отдельная вкладка «Автозагрузка». Отсюда пользователь сможет получить сведения об исполнительных файлах, запускающихся при загрузке операционной системы. Также имеется возможность внесения и удаление файлов из секции автозагрузки ОС.

Помимо стандартных операций с процессами (снятие задачи, установка приоритета и т.д.), AnVir Task Manager способен их останавливать на время, освобождать занимаемый ими объем ОЗУ, добавлять в автозагрузки или блокировать их (заблокированные процессы будут автоматически завершаться при запуске).

Поиск процессов, файлов, DLL-библиотек или драйверов по названию или даже символу, присутствующему в названии объекта (ввод осуществляется пользователем).

При необходимости пользователь сможет заменить стандартный «Диспетчер задач» на AnVir Task Manager, который будет запускаться при использовании горячих клавиш «Ctrl + Shift + Esc» или «Ctrl + Alt + Delete». Для этого достаточно установить галочку напротив соответствующего пункта в окне общих настроек программы.

Перечисленное — не весь список функций, возможностей и особенностей менеджера задач AnVir Task Manager.

Совместимость с Windows, дополнительная информация

Программа AnVir Task Manager стабильно работает в операционных системах Windows всех поколений, начиная с Win XP. Поддерживаются 32 и 64-битные ОС. Интерфейс приложения полностью переведен на русский язык. Программа распространяется абсолютно бесплатно.