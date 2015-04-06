В данном списке представлены программы для замены JETLOGGER. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JETLOGGER, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены JETLOGGER.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JETLOGGER, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены JETLOGGER. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JETLOGGER, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 8.2.4
Слежка за работой пользователя и сохранение сообщений
Версия 8.9.3
Программа для родительского контроля учетных записей Windows
Версия 3.1.41030
Контроль активности пользователей компьютера