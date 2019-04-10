Mipko Time Sheriff — программа для отслеживания любых действий пользователя за компьютером под управлением операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8.1/8 и 10 (32-бит и 64-бит). Приложение можно считать "легальным" шпионским ПО, в основную задачу которого входит перехват и последующий учет широкого спектра действий пользователей за компьютером. Интерфейс программы Mipko Time Sheriff выполнен на русском языке.

Программа Mipko Time Sheriff

Программа Mipko Time Sheriff обладает достаточно широким функционалом, позволяющим отслеживать не только сами действия пользователя ПК, но и действия установленных приложений (даже если они выполняют операции в фоновом режиме).

Перехват нажатых клавиш. В приложении Mipko Time Sheriff предусмотрен встроенный кейлоггер (keylogger) — программный модуль, отвечающий за фиксацию любых нажатых на клавиатуре клавиш. Отличительной особенностью кейлоггера является возможность определения открытых приложений либо их отдельных окон, в которых осуществлялся ввод данных с клавиатуры. Это создает удобства при последующем просмотре журнала учета, т.е. пользователь сможет определить не только сами нажатые клавиши, но и программы, в которых они использовались.

Конечно, кейлоггер Mipko Time Sheriff может применяться и для перехвата личных данных — например, паролей от сайтов или даже номеров банковских карт, если они посимвольно вводились с клавиатуры. Но любые действия программы находятся в рамках действующего законодательства, потому никакие собранные ею сведения не передаются разработчикам ПО или иным третьим лицам.

Снимки экрана. Программа Mipko Time Sheriff также способна в автоматическом режиме делать скриншоты (снимки) экрана с определенным временным интервалом (задается пользователем). Так открывается возможность для наглядного просмотра запускавшихся на компьютере программ или любых окон.

Действия в социальных сетях. Это одна из полезнейших функций программы Mipko Time Sheriff, в основную задачу которой входит фиксация факта входа с наблюдаемого компьютера на страницы различных социальных сетей — Одноклассники, ВКонтакте и т.д. (стандартный список отслеживаемых соцсетей можно расширить вручную в настройках). В момент открытия сайта социальной сети в любом браузере приложение делает скриншот и сохраняет его. Снимки экрана создаются и в момент перехода пользователя по ссылкам в пределах соцсети или при использовании тех или иных функций — загрузка фотографий, воспроизведение видео, отправка сообщений и т.д.

Отслеживание сообщений в мессенджерах. Если на наблюдаемом компьютере установлены мессенджеры (например, Skype или WhatsApp), программа Mipko Time Sheriff сможет перехватывать и сохранять любые отправляемые/принимаемые сообщения, вести учет переданных/полученных файлов и т.д.

Посещенные веб-сайты. Любые открытые сайты в браузерах также могут быть перехвачены и зафиксированы приложением Mipko Time Sheriff. Программа сохраняет ссылку открытого сайта, название браузера, через который осуществлялся вход, заголовок окна и/или вкладки — словом, все, что требуется для определения посещенных веб-страниц и действий в них.

Буфер обмена. Функция служит для отслеживания любого текста, скопированного в буфер обмена при помощи комбинаций клавиш (CTRL + C) либо путем выбора мышкой соответствующего пункта из выпадающего контекстного меню. Как и в случае с кейлоггером, программа фиксирует названия приложений, в которых осуществлялось копирование текста.

Активность программ. Данная функция служит для фиксации запуска и закрытия пользовательских приложений, в т.ч. и тех, что работают в фоновом режиме. Mipko Time Sheriff отображает местоположение запускаемых программ на жестком диске, благодаря чему пользователь сможет найти его и при необходимости удалить или выполнить иные действия.

Снимки с веб-камеры. Если к компьютеру подключена веб-камера либо она имеется в конструкции ноутбука, пользователь сможет настроить функцию автоматического получения с нее снимков. Программа Mipko Time Sheriff позволяет задать условия срабатывания данной функции:

Снимки по времени (каждые несколько секунд или минут).

Снимок при открытии нового окна или запаске какого-либо приложения на компьютере.

Снимок при входе пользователя в систему, т.е. при включении компьютера.

Также имеется возможность настройки качества получаемых снимков.

Запись звонков. Данная функция позволяет вести запись звонков, осуществляемых через Skype (не работает в Windows XP). Программа способна сохранять весь диалог от начала и до конца, а затем воспроизводить его по требованию пользователя.

Операции с файлами. В задачу этой функции входит фиксация любых операций, выполняемых над хранящимися на жестком диске файлами — удаление, переименование, перемещение, копирование и создание.

Дополнительные функции Mipko Time Sheriff

В список дополнительных возможностей и особенностей программы входят следующие моменты:

Работа программы может быть скрыта от пользователя. Если опция задействована, то Mipko Time Sheriff не будет создавать видимых окон и иконок в трее. Также становится невидимым и процесс в стандартном «Диспетчере задач» Windows.

Запуск приложения при помощи горячих клавиш, путем ввода команды запуска в инструмент «Выполнить» либо "волшебного слова" на рабочем столе (т.е. рабочий стол должен находиться в фокусе). Все эти варианты запуска настраиваются пользователем самостоятельно.

Возможность отправки логов (журналов) действий на удаленный FTP-сервер, электронную почту либо общую сетевую папку на компьютере.

Создание фильтров со списком программ, отслеживание которых разрешено либо, наоборот, запрещено и другие.

Ограничения бесплатной версии

Приложение Mipko Time Sheriff является платным программным продуктом с возможностью бесплатного использования в течение 3 дней с некоторыми функциональными ограничениями.