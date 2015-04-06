Keylogger (MIPCO Personal Monitor)

MIPCO Personal Monitor (Keylogger) — самая популярная программа для слежки за пользователем. Программа фиксирует все сообщения, которые набирает пользователь в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники и другие). Кейлоггер MIPKO работает незаметно, антивирусы не могут засечь и блокировать его работу.

Интерфейс программы отличается простотой и удобством. С ним легко работать даже начинающим пользователям. Все созданные отчёты сохраняются в памяти программы. Для удобства пользователи логи можно отправлять на указанный электронный ящик.

Если к компьютеру подключена веб-камера, то MIPCO Personal Monitor (Keylogger) может делать снимки через веб-камеру с нужной периодичностью. А во время общения по Skype программа может записывать звук и видео разговоров.

Программа MIPCO Personal Monitor (Keylogger) на русском языке соместима с системами Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бита).