SpyGo Ultima – программа для отслеживания пользовательской активности на компьютерах. Также она показывает последние произведенные операции по запуску программ и внесенные в систему изменения.

Мониторинг SpyGo Ultima включает запись действий с экрана, вычисление активности в интернете, распознавание комбинаций клавиш и исследование обменного хранилища. Гибкая система настроек позволяет включить планировщик слежения, активизировать мониторинг отдельных программ и директорий, а также определить местоположение устройств (ноутбуков, нетбуков, планшетных компьютеров).

Сфера применения SpyGo Ultima: изучение статистики операций за ПК на производстве, исследование рабочей сети, контроль использования компьютера детьми.