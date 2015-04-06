JETLOGGER — программа для отслеживания действий пользователя за компьютером, вплоть до нажатия им клавиш на клавиатуре, с возможностью тайного удаленного подключения к ПК для просмотра экрана. Это условно-бесплатное приложение.

В бесплатной версии отсутствует полностью скрытый режим работы (при активации такового на рабочем столе остается гаджет, свидетельствующий о запуске программы), а также существенно урезан функционал по удаленному доступу к ПК. JETLOGGER работает на компьютере под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа JETLOGGER?

Как и все подобные программы, JETLOGGER в основном используется для контроля действий за компьютером офисных работников и детей. В первом случае такой контроль поможет поднять производительность работы сотрудников за счет того, что они не будут заниматься своими делами за компьютером, зная о слежке за их действиями.

Касательно отслеживания действий детей за ПК, то здесь программа JETLOGGER поможет понять, чем занимается ребенок за компьютером, что впоследствии позволит родителям принять конкретные меры для блокировки сайтов, программ и т.д. (это не входит в возможности JETLOGGER, но может быть осуществлено, например, при помощи антивируса).

Функции программы JETLOGGER

Приложение JETLOGGER осуществляет мониторинг за такими действиями пользователя, как:

Запуск и использование программ. Учитывается общее время нахождения программ в рабочем состоянии, а также фиксируется факт фокусировки пользователя на конкретном окне.

Открытие веб-сайтов и поисковые запросы с использованием всех известных поисковых систем. Как и в предыдущем случае, программой фиксируется факт открытия в браузере ссылок, а также учитывается количество времени, в течение которого сайт был открыт в браузере.

Нажатие клавиш на клавиатуре. JETLOGGER не просто сохраняет названия нажатых клавиш, но и отслеживает программы, которые находились в этот момент в фокусе. Нажатые кнопки привязываются к названиям программ, потому собранную JETLOGGER статистику удобно просматривать. В настройках можно создать список программ, при запуске которых кейлоггер будет деактивироваться или, наоборот, активироваться, игнорируя все прочие запущенные приложения.

Действия с файлами и папками. Если где-либо на компьютере был открыт или создан файл или каталог, перемещен куда-либо, удален, переименован или скопирован, программа JETLOGGER также зафиксирует это событие с привязкой ко времени. В настройках можно указать папки, в которых действия над файлами фиксироваться не будут или будут фиксироваться только в них.

Копирование/вырезание текста в буфер обмена. Программа не просто фиксирует сам факт занесение текста в буфер обмена, но и сохраняет скопированный/вырезанный текст, а также приложение, в котором было выполнено действие. Здесь также можно создать список программ, при открытии которых данная функция будет деактивироваться или активироваться только при их запуске.

Дополнительные и вспомогательные функции:

Автоматические создание скриншотов экрана. В соответствии с заданным пользователем интервалом (по умолчанию — 30 секунд) приложение JETLOGGER автоматически создает снимки экрана и сохраняет их в своей базе. По умолчанию также активирована опция создания скриншота при переключении между окнами.

Создание фотоснимков с веб-камеры. Если таковая подключена к компьютеру, JETLOGGER сможет создавать фотографии, параллельно с созданием скриншотов экрана.

Автоматическая отправка отчетов по электронной почте или их загрузка на FTP-сервер либо в облачное хранилище. Пользователю может выбрать, по каким именно действиям будут создаваться отчеты. Скриншоты и снимки с веб-камеры также могут отправляться вместе с отчетами.

Построение удобной для просмотра сводки в виде диаграммы и таблицы по действиям пользователя, а также — отдельно — графиков по его общей активности за компьютером.

Программа JETLOGGER распространяется по подписке. На момент написания обзора минимальная ее стоимость составляла 990 р./3 мес.