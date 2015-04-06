SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
JETLOGGER

JETLOGGER

Программа для отслеживания действий пользователя за компьютером

3,8 (6)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.54
Скачать 26 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.54

  • Улучшена система обновлений
  • Внесены прочие мелкие исправления и улучшения

Оценки программы

3,8

6 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о JETLOGGER