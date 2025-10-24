DriverMax — это бесплатная программа по созданию резервных копий драйверов аппаратного обеспечения вашего компьютера. С этой программой больше нет необходимости в множестве дисков с драйверами разных устройств - достаточно собрать драйвера в одном месте и в случае любого сбоя системы будет возможность быстро их переустановить.
Первым делом программа анализирует установленные в системе драйвера, отображая список использующих их устройств. По всем найденным драйверам утилита DriverMax выведет информацию про его версию, дату создания, цифровую подпись и т.д.
Мастер экспортирования DriverMax позволяет все найденные или избранные файлы сохранять в папку или паковать в архив zip. Теперь в случае переустановки Windows, мастер импортирования поможет установить все драйвера, что были сохранены, за 10 минут.
Характеристики DriverMax:
- Выдача подробных сведений про драйвера - версии, даты релизов и т. д.
- Детальный отчет в формате TXT или HTM про драйвера.
- Резервное копирование всех установленных драйверов в выбранную вами папку.
- Создание архива с резервированием драйверов.
- С помощью мастера импорта драйвера быстро установятся из хранимой копии.
- Есть проверки наличия новых версий для драйверов.