DriversCloud — программа для обновления драйверов. Утилита совместима с 32 и 64-битными версиями Windows 7, 8.1, 10 и 11. Программа также запускается на ОС Linux. Программа распространяется бесплатно и переведена на русский язык.

DriverCloud предназначен для начинающих пользователей, системных администраторов, технических служб и горячих линий по компьютерной помощи. Все драйверы берутся с официального сайта производителя. На компьютер не загружаются не сертифицированные драйверы.

Пользователь сможет запустить проверку драйверов и обновление их двумя способами:

Из браузера. Для этой процедуры ему понадобится зарегистрироваться на платформе DriversCloud и связать свой компьютер с сервером площадки.

Скачать специальный агент DriversCloud и установить на Windows. Ему не придется связывать свой компьютер с сервером платформы. Пользователь запустит процедуру проверки и обновления на своем компьютере.

Частично утилита будет работать из-под браузера. Например, после проверки она откроет браузер, на странице платформы пользователь сможет настроить обновление только тех драйверов, которые необходимы на данный момент.

Возможности программы DriversCloud

DriversCloud по запросу пользователя будет выполнять четыре функции:

Мониторинг работоспособности компьютера или ноутбука. Программа определяет температуру и напряжение комплектующих в компьютере или ноутбуке.

Диагностика причины появления синего экрана BSOD.

Обновление драйверов.

Показ информации о конфигурации ПК или ноутбука.

У пользователя есть возможность подключить автоматическое обновление драйверов. Ему не нужно больше возиться с ручной установкой новых драйверов. Программа также позволяет просматривать дату выпуска драйверов и номер версии. Это очень удобно, когда необходимо увидеть именно версию, чтобы не откатывать назад систему к точке восстановления до обновления.

Некоторые разработчики выпускают бета-версии драйверов для проверки работоспособности их. После скачивания и установки подобных драйверов, компьютер может показать синий экран смерти. У пользователя будет возможность отключать скачивание и установку бета-версий драйверов.