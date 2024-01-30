Outbyte Driver Updater — программа для обновления драйверов оборудования персонального компьютера. Она позволяет поддерживать в рабочем состоянии видеокарту, ОЗУ, жесткие диски и другие комплектующие. Кроме обновления ПО предоставляет полную информацию о производители, модели версии комплектующих в ПК.

Утилита распространяется в 7-дневной триальной версии. Русский язык в интерфейсе Outbyte Driver Updater отсутствует. Программа совместима с операционной системы Windows 7 и новее (32 и 64 бит).

Возможности программы Outbyte Driver Updater

ПО нужно скачать и установить на ПК. После того, как утилита будет запущена, на экране отобразится рабочее окно. Outbyte Driver Updater автоматически просканирует систему и выдаст данные о устаревших драйверах.

В левой части окна находятся разделы с перечислением установленного оборудования. Названия будут гореть желтым цветом, если драйвера на эти комплектующие не обновлены.

В правой части утилиты отображается информация о каждом комплектующем во вкладке «Diagnostics»:

название;

когда установлено;

версия;

кнопка для ручного обновления.

Во вкладке «Tweaks» можно установить максимальную загрузку центрального процессора, чтобы он не перегревался. Эта опция доступна только в платной версии. В бесплатной — она не активируется.

После вкладки «Tweaks» пользователь попадет в раздел технической поддержки. Здесь он может задать вопросы чат-боту. Если бот не сможет найти ответ в базе данных программы, он обратится к оператору. И тогда с пользователем будет общаться уже живой человек. Все вопросы должны быть прописаны на английском языке. Иначе система просто не распознает язык.

Следом идет вкладка «Special Offers». В ней можно получить отчет о работе операционной системе Windows, о коллизиях, произошедших во время предыдущих запусков. Утилита позволяет скачать установочные файлы программ для восстановления жестких дисков, флешек.

Следующая вкладка ведет в «Настройки». Здесь можно выставить автоматическую проверку и установку обновления, автозапуск программного обеспечения вместе с запуском компьютера. Есть возможность настроить сохранение бэкапов в папку, которую назначит пользователь.