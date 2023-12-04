После смены видеокарты или переустановки драйвера в памяти устройства с высокой вероятностью останутся старые неполностью удаленные драйверы. Их наличие может негативно сказаться на работе компьютера, понизить скорость загрузки, помешать открытию некоторых программ.

Кроме того, старые драйверы будут занимать место в памяти ПК и вступать в конфликт с новыми, что может привести к возникновению фатальной ошибки системы Windows (также она называется ошибкой синего экрана).

Полностью удалить устаревшие драйверы можно при помощи программы Driver Sweeper. Приложение является полностью безопасным для использования на компьютере, имеет бесплатную и платную лицензионную версии.

Важно! Разработчики пррекратили поддержку программы. Теперь Driver Sweeper переименован в Driver Fusion.

Функции Driver Sweeper

Основная функция Driver Sweeper — вычисление и последующее удаление неактуальных версий драйверов, оставшихся после автоматического обновления Windows или самостоятельной пользовательской загрузки. Новые рабочие драйверы программа никак не затрагивает и удалению не подвергает.

Также приложение косвенно помогает почистить место на винчестере, удаляя все ненужные файлы без вреда для работоспособности устройства. Driver Sweeper создает резервную копию каждого удаленного файла, что позволяет легко восстановить его в случае необходимости.

Чистку файлов можно произвести согласно пользовательским фильтрам. Все параметры выставляются строго вручную в настройках. Полную историю взаимодействия программы с драйверами можно отследить в специальном журнале.

Важно! Неопытным пользователям Drive Sweeper перед чисткой файлов стоит удостовериться в том, что они действительно не нужны или устарели, и не удалять драйверы в случайном порядке.

Как пользоваться Drive Sweeper?

Использование программы Drive Sweeper происходит в несколько шагов:

Запутить программу. Всплывающее меню отобразится по умолчанию на латинице, однако перед началом работы с Drive Sweeper пользователю будет предложено сменить язык. Далее на панели управления инструментами следует выбрать вкладку "Анализ и Очистка", где будет перечислен список всех устаревших драйверов, найденных программой в памяти компьютера. Перед удалением драйвера следует проверить его на наличие нужных для работы устройства файлов, отметив галочкой и нажав на кнопку "Анализ" (отобразится ряд файлов, которые будут удалены программой. Корректировка списка доступна вручную). Если драйвер или отдельные его составляющие были удалены случайно или процесс очистки навредил работоспособности ПК, их можно быстро восстановить в разделе с названием "Восстановление".

Проблемы при установке Drive Sweeper

Всего при установке Drive Sweeper могут возникнуть две проблемы: