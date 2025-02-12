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Carambis Driver Updater

Carambis Driver Updater

Программа для обновления драйверов

3,9 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.8.0.1752
Скачать 11 MB
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История изменений

Версия 2.8.0.1752

  • База драйверов обновлена: добавлена поддержка нового оборудования 2025–2026 годов.
  • Перед установкой драйверов программа автоматически создаёт точку восстановления.
  • Исправлены ошибки фоновой проверки на ПК с несколькими видеокартами.
  • Появилась возможность откладывать установку драйверов на удобное время.

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Оценки программы

3,9

9 оценок Оценок пока нет

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