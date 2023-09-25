SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Visual Prolog

В данном списке представлены программы для замены Visual Prolog. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Visual Prolog, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Pascal ABC
Pascal ABC

Версия 4.0.0.3862

Среда разработки на языке Паскаль

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (171)
Delphi XE
Delphi XE

Версия 11.3

Среда разработки кроссплатформенных приложений

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)
Perl
Perl

Версия 5.32.1.1

Perl — динамический язык программирования

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)