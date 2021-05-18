Visual Prolog — язык программирования и одноименная среда разработки программного обеспечения под платформы Windows x86 и x64. Это условно-бесплатная программа. Существующая бесплатная версия имеет функциональные ограничения, и не предназначена для коммерческого использования. Подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows XP, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс не переведен на русский язык.

Что такое Visual Prolog?

Visual Prolog является мультипарадигмальным языком программирования, основанном на логическом языке «Prolog». Основная цель Visual Prolog — облегчить разработку сложных систем, основанных на знаниях, систем управления базами данных и поддержки принятия решений, программ-планировщиков с многочисленными связанными между собой элементами и подобного ПО.

По словам разработчиков, Visual Prolog — мощный типобезопасный язык программирования высокого уровня, сочетающий в себе лучшие черты логической, функциональной и объектно-ориентированной парадигм программирования последовательным и элегантным образом. Разработка ПО в среде Visual Prolog освобождает программиста от выполнения многих тривиальных операций вроде создания диалоговых окон для взаимодействия конечных пользователей с создаваемой программой (для этой и ряда других задач в Visual Prolog предусмотрены специальные визуальные модули).

Visual Prolog поддерживает передовые клиент-серверные и трехуровневые решения, предоставляет в расположение программиста разнообразные инструменты для быстрого проектирования пользовательских интерфейсов.

Возможности Visual Prolog как языка программирования

Основные характеристики и понятия языка программирования Visual Prolog:

Язык создан на основе логического программирования с дизъюнктами Хорна.

Полностью объектно-ориентированный язык.

Строго типизированный язык.

Использование алгебраических типов данных.

Сопоставление с образцом и унификация.

Контролируемый недетерминизм.

Полностью интегрированные базы данных фактов.

Поддержка параметрических полиморфизмов.

Автоматическое управление памятью.

Поддержка прямой связи с C/C ++.

Поддержка прямых вызовов функций Win32 API.

Система объектов построена так, чтобы между поставщиком и пользователем была слабая связь. Доступ к объектам возможен только через интерфейсы, а они, в свою очередь, слабо связаны с имплементациями. Любой класс может реализовать любой интерфейс, как с наследованием имплементаций от других классов, так и без наследования.

Благодаря комбинации строгой проверки типов, арифметики без указателей и автоматического управления памятью были практически полностью устранены нарушения доступа. Visual Prolog давно известен тем, что не вызывает нарушений доступа.

Алгебраические типы данных, базы данных фактов и сопоставление с образцом в сочетании с недетерминированным поиском делают Visual Prolog очень подходящим для работы со сложными структурированными знаниями.

Все данные Visual Prolog, за исключением значений предикатов и объектов, имеют удобочитаемое текстовое представление, которое можно записывать в программы и считывать их обратно.

Интегрированная среда разработки Visual Prolog

Интегрированная среда разработки (IDE) Visual Prolog разработана с целью упрощения, увеличения удобства и скорости разработки, тестирования и изменения приложений, написанных на языке Visual Prolog. Вот некоторые особенности среды разработки, которые окажутся полезными при работе с крупными проектами:

Древовидное представление модулей, включаемых файлов и ресурсов в окне «Проект» помогает сгруппировать элементы проекта в пакеты и, таким образом, дает дополнительный уровень абстракции.

Удобный в использовании текстовый редактор кода, предоставляющий возможность просмотра деклараций и имплементаций.

Встроенный редактор диалоговых окон предоставляет стандартные элементы управления для быстрой разработки диалогов.

Редактор меню позволяет создавать как раскрывающиеся, так и всплывающие меню.

Редактор панелей инструментов позволяет создавать различные виды панелей инструментов.

Графический редактор — удобный инструмент для создания, просмотра и редактирования значков, курсоров и небольших растровых изображений.

Средства просмотра предоставляет возможность поиска конкретных объектов, а частности — определений и объявлений.

Особенности компилятора Visual Prolog

Компилятор Visual Prolog описывается разработчиками, как один из самых мощных и эффективных компиляторов, который обладает следующими особенностями:

Создание автономных исполняемых файлов или DLL-библиотек на основе предварительно созданных объектных файлов.

Разрешает использование перекрестных ссылок между объявлениями.

Выполнение тщательной проверки типов.

Проверка инициализации фактов в конструкторах.

Разрешает использование предикатов и другие особенности.

Особенности отладчика (дебаггера) Visual Prolog

Среда разработки Visual Prolog содержит встроенный графический отладчик, который способен:

Отображать обычные представления отладчика: память, стек, переменные.

Отображать факты классов и объектов с присвоенными им значениями.

Пошаговая отладка программ при использовании методов типа «Step into» (Шаг в…), «Step Over» (перешагнуть) и т.п.

Наличие специальных пошаговых методов отладки, включая «Step Out» (Выйти) и «Run To Prolog Code» (Перейти к коду пролога);

Визуализация неудач компиляции и др.