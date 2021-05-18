Visual Prolog — язык программирования и одноименная среда разработки программного обеспечения под платформы Windows x86 и x64. Это условно-бесплатная программа. Существующая бесплатная версия имеет функциональные ограничения, и не предназначена для коммерческого использования. Подходит для запуска на компьютерах под управлением Windows XP, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс не переведен на русский язык.
Что такое Visual Prolog?
Visual Prolog является мультипарадигмальным языком программирования, основанном на логическом языке «Prolog». Основная цель Visual Prolog — облегчить разработку сложных систем, основанных на знаниях, систем управления базами данных и поддержки принятия решений, программ-планировщиков с многочисленными связанными между собой элементами и подобного ПО.
По словам разработчиков, Visual Prolog — мощный типобезопасный язык программирования высокого уровня, сочетающий в себе лучшие черты логической, функциональной и объектно-ориентированной парадигм программирования последовательным и элегантным образом. Разработка ПО в среде Visual Prolog освобождает программиста от выполнения многих тривиальных операций вроде создания диалоговых окон для взаимодействия конечных пользователей с создаваемой программой (для этой и ряда других задач в Visual Prolog предусмотрены специальные визуальные модули).
Visual Prolog поддерживает передовые клиент-серверные и трехуровневые решения, предоставляет в расположение программиста разнообразные инструменты для быстрого проектирования пользовательских интерфейсов.
Возможности Visual Prolog как языка программирования
Основные характеристики и понятия языка программирования Visual Prolog:
- Язык создан на основе логического программирования с дизъюнктами Хорна.
- Полностью объектно-ориентированный язык.
- Строго типизированный язык.
- Использование алгебраических типов данных.
- Сопоставление с образцом и унификация.
- Контролируемый недетерминизм.
- Полностью интегрированные базы данных фактов.
- Поддержка параметрических полиморфизмов.
- Автоматическое управление памятью.
- Поддержка прямой связи с C/C ++.
- Поддержка прямых вызовов функций Win32 API.
Система объектов построена так, чтобы между поставщиком и пользователем была слабая связь. Доступ к объектам возможен только через интерфейсы, а они, в свою очередь, слабо связаны с имплементациями. Любой класс может реализовать любой интерфейс, как с наследованием имплементаций от других классов, так и без наследования.
Благодаря комбинации строгой проверки типов, арифметики без указателей и автоматического управления памятью были практически полностью устранены нарушения доступа. Visual Prolog давно известен тем, что не вызывает нарушений доступа.
Алгебраические типы данных, базы данных фактов и сопоставление с образцом в сочетании с недетерминированным поиском делают Visual Prolog очень подходящим для работы со сложными структурированными знаниями.
Все данные Visual Prolog, за исключением значений предикатов и объектов, имеют удобочитаемое текстовое представление, которое можно записывать в программы и считывать их обратно.
Интегрированная среда разработки Visual Prolog
Интегрированная среда разработки (IDE) Visual Prolog разработана с целью упрощения, увеличения удобства и скорости разработки, тестирования и изменения приложений, написанных на языке Visual Prolog. Вот некоторые особенности среды разработки, которые окажутся полезными при работе с крупными проектами:
- Древовидное представление модулей, включаемых файлов и ресурсов в окне «Проект» помогает сгруппировать элементы проекта в пакеты и, таким образом, дает дополнительный уровень абстракции.
- Удобный в использовании текстовый редактор кода, предоставляющий возможность просмотра деклараций и имплементаций.
- Встроенный редактор диалоговых окон предоставляет стандартные элементы управления для быстрой разработки диалогов.
- Редактор меню позволяет создавать как раскрывающиеся, так и всплывающие меню.
- Редактор панелей инструментов позволяет создавать различные виды панелей инструментов.
- Графический редактор — удобный инструмент для создания, просмотра и редактирования значков, курсоров и небольших растровых изображений.
- Средства просмотра предоставляет возможность поиска конкретных объектов, а частности — определений и объявлений.
Особенности компилятора Visual Prolog
Компилятор Visual Prolog описывается разработчиками, как один из самых мощных и эффективных компиляторов, который обладает следующими особенностями:
- Создание автономных исполняемых файлов или DLL-библиотек на основе предварительно созданных объектных файлов.
- Разрешает использование перекрестных ссылок между объявлениями.
- Выполнение тщательной проверки типов.
- Проверка инициализации фактов в конструкторах.
- Разрешает использование предикатов и другие особенности.
Особенности отладчика (дебаггера) Visual Prolog
Среда разработки Visual Prolog содержит встроенный графический отладчик, который способен:
- Отображать обычные представления отладчика: память, стек, переменные.
- Отображать факты классов и объектов с присвоенными им значениями.
- Пошаговая отладка программ при использовании методов типа «Step into» (Шаг в…), «Step Over» (перешагнуть) и т.п.
- Наличие специальных пошаговых методов отладки, включая «Step Out» (Выйти) и «Run To Prolog Code» (Перейти к коду пролога);
Визуализация неудач компиляции и др.