Delphi XE — программа для полномасштабной разработки приложений для различных платформ, включая Windows, Android и MacOS. Программа доступна на русском языке.

Рабочее поле выполнено в двух основных формах: автоматической и механической. Первый вариант характеризуется тем, что сама система будет производить большинство линейных исчислений. Во втором автор сам возьмет под контроль максимальный объем вносимой информации. Программа предполагает возможность ведения разработки на нескольких компьютерных языках.

Delphi XE предлагается в различных версиях, начиная от стандартной и заканчивая профессиональной и корпоративной. Стоимость лицензии зависит от выбранной версии и функционала. Чтобы получить актуальную информацию о ценах и условиях лицензирования, рекомендуется обратиться на официальный сайт разработчика или авторизованных дистрибьюторов.

Основные функции и возможности:

Кроссплатформенность. Создание приложений для Windows, macOS, iOS, Android и Linux с одной и той же базой кода.

Визуальное программирование. Интуитивный drag-and-drop интерфейс ускоряет процесс разработки и упрощает создание графического интерфейса.

Быстрая компиляция. Мощный компилятор гарантирует быстрое выполнение приложений, созданных на Delphi XE.

Интегрированная среда разработки (IDE). Все необходимые инструменты для разработки, отладки и тестирования находятся в одном месте.

Работа с базами данных. Набор инструментов для работы с популярными системами управления базами данных.

Поддержка облачных технологий. Легкость интеграции с облачными сервисами и создание облачных приложений.

Компонентно-ориентированный подход. Большой набор готовых компонентов ускоряет процесс разработки и снижает сложность создания сложных приложений.

Поддержка многопоточности. Простое создание многопоточных приложений для максимальной производительности.

Delphi XE — идеальное решение для разработчиков кроссплатформенных приложений. Этот инструмент остается одним из лидеров в мире программирования на протяжении многих лет. Delphi XE подходит как для создания простых приложений, так и для сложных корпоративных решений.