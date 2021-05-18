Pascal ABC

PascalABC.NET — язык программирования, включающий в себя простоту классического и известного всем Pascal, а также новые возможности, используемые в Microsoft .NET Framework.

Бесплатная, мощная и эффективная интегрированная среда разработки (IDE).

Встроенный инструмент для создания форм (окон) десктопных программ.

Web среда позволяет писать и запускать программы приложения на разных языках программирования (PascalABC.NET, C#, Visual Basic.NET, F#, IronPython) непосредственно через браузер.

Возможность создания каталога приложений на сервере.

PascalABC.NET совместим с Delphi.

Высокая производительность выполнения программы.

Доступ к библиотекам, классам и средствам для работы.

И многое другое...

Последняя версия PascalABC.NET StandardPack включает в себя задачник PT4