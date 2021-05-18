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Pascal ABC

Pascal ABC

Среда разработки на языке Паскаль

3,1 (171)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.0.0.3862
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История изменений

Версия 4.0.0.3862

  • Добавлена поддержка двух целевых платформ: .NET Framework 4.7.2 и .NET 10.
  • Добавлено официальное расширение PascalABC.NET для Visual Studio Code с подсказками по коду, сведениями о типах, отображением ошибок, компиляцией и запуском программ.
  • Для .NET 10 добавлена поддержка современных возможностей, включая ref-return, ref-like типы, Span и ReadOnlySpan.
  • Добавлена библиотека ML PascalABC.NET для анализа данных и классического машинного обучения.
  • В библиотеку ML включены инструменты подготовки данных, регрессии, классификации, кластеризации, проверки моделей и работы с таблицами данных.

Оценки программы

3,1

171 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Pascal ABC

1 отзыв

www.com

хорошый сайт мне понравил я скаааааааааааааааааааачал паскал абс