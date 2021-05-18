Pascal ABC

PascalABC.NET — язык программирования, включающий в себя простоту классического и известного всем Pascal, а также новые возможности, используемые в Microsoft .NET Framework.
- Бесплатная, мощная и эффективная интегрированная среда разработки (IDE).
- Встроенный инструмент для создания форм (окон) десктопных программ.
- Web среда позволяет писать и запускать программы приложения на разных языках программирования (PascalABC.NET, C#, Visual Basic.NET, F#, IronPython) непосредственно через браузер.
- Возможность создания каталога приложений на сервере.
- PascalABC.NET совместим с Delphi.
- Высокая производительность выполнения программы.
- Доступ к библиотекам, классам и средствам для работы.
- И многое другое...
Последняя версия PascalABC.NET StandardPack включает в себя задачник PT4