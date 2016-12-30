Perl – популярный среди программистов инструмент для обработки текстовых данных и написания скриптов. История языка достаточно большая: его начало было положено в 1987 году лингвистом Ларри Уоллом.

На сегодняшний день Perl – это один из популярных языков программирования наравне с C++, PHP и Java. При помощи языка можно описывать очень сложные синтаксические конструкции, о чем говорит символика Perl’а – верблюд, сильный и выносливый пустынный странник.

Perl позволяет создавать и обрабатывать стандартные объекты, присущие всем программным языкам: функции, массивы, константы, таблицы, классы. Свойства языка частично заимствованы из AWK и скриптовых компонентов UNIX.

Видео c установкой Perl на Windows