Code Browser — текстовый редактор, предназначенный для иерархического структурирования текстового содержимого файлов любого типа, в особенности — исходных кодов различных языков программирования, разметки и запросов с целью упрощения их изучения разработчиками ПО. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Code Browser?

Редактор Code Browser предлагает различные решения в плане обработки технического (исходные коды, разметки, запросы к базам данных) текста, которые значительно увеличивают читабельность последнего. В первую очередь — это механизм иерархического структурирования. Блоки кода представляются в виде разделов, а входящие в них внутренние блоки — в виде подразделов и т.д. Переключаясь кликами мышью между разделами, пользователь может быстро и удобно просматривать код без необходимости длительного прокручивания тысяч его строк. Конечно, в Code Browser есть и ряд других вспомогательных функций для обработки текстовых массивов.

Однако Code Browser можно использовать и в качестве среды разработки программного обеспечения, что обусловлено наличием механизмами автодополнения и подсветки кода. Помимо наименований встроенных в тот или иной язык программирования/разметки/запросов функций и зарезервированных имен, механизм автодополнения также способен дополнять имена пользовательских функций, переменных, процедур и т.д.

Касательно поддерживаемых редактором языков программирования, разметки, запросов. На момент написания обзора Code Browser поддерживал более 24-х из них. Сюда относятся, например, C/C++, PHP, HTML, Pascal, Java, JavaScript, Lua, XML, Python, Perl, Ruby, SQL и ряд других. Но стоит отметить, что Code Browser все же больше ориентирован на чтение кода, нежели на его написание или редактирование.

Функции программы Code Browser

Вот еще некоторые из особенностей и функциональных возможностей редактора Code Browser:

Несколько методов отображения текста: древовидный, список (разделы и подразделы отображаются в виде списка в нескольких взаимосвязанных блоках) и масштабируемый просмотр (отображение 2D-карты секций кода).

Подсветка синтаксиса всех основных языков программирования, разметки, запросов с возможностью добавления собственных правил для механизма подсветки (для функций, переменных и т.д.) с возможностью настройки цветов.

Многовкладочный интерфейс обеспечивает возможностью работы сразу с несколькими файлами, даже если они содержат исходные коды разных языков программирования.

Такие функции, как сворачивание блоков кода, множественные методы выделения или «эластичные» табуляторы с пропорциональными шрифтами, еще больше увеличивают удобочитаемость технических текстов.

Code Browser преобразует любой текстовый файл в иерархию разделов и подразделов. Пользователь можете группировать, категоризировать или классифицировать любые строки кода, что дает наилучшее его представление.

Возможность создания якорных ссылок внутри файлов, указывающих на какой-либо другой раздел этого же файла. Данная функция еще больше упрощает навигацию по коду.

Быстрый инкрементный поиск. Когда текст представляется в виде иерархии разделов, каждый из которых имеет собственный заголовок, становится возможным быстрый переход к любому из этих разделов, для чего достаточно просто вписать несколько букв в поисковое поле.

Поиск и замена текста с использованием регулярных выражений. Помимо классических выражений, пользователь может использовать и специфические их написания для поиска текста в якорных ссылках или заданных разделах. Результат поиска представляется в структурированном виде, соответствующем структуре кода.

Запись и воспроизведение макросов. Функция обеспечивает пользователя возможностью автоматического редактирования кода по заранее заданному (записанному) сценарию.

Наличие инструмента вставки цветовых кодов в 16-ричном формате.

Это не весь перечень функциональных возможностей универсального редактора Code Browser.