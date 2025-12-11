EditPlus — многофункциональный текстовый редактор, созданный для разработчиков прикладных программ и сайтов. Поддерживает функции автодополнения (автозавершения) и подсветки синтаксиса популярных языков программирования и текстовой разметки.

Это условно-бесплатное программное обеспечение с ограничением по времени использования (не более 30 дней), но без ограничений по функционалу. Редактор поддерживается операционными системами Windows 7/8/10 (предусмотрены отдельные версии для 32-х и 64-битных ОС). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Программа EditPlus

Как у любых аналогичных редакторов, в число ключевых функций программы EditPlus относится подсветка синтаксиса и автодополнение команд тех или иных языков программирования. В базовый набор поддерживаемых редактором языков программирования относятся HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, C#, Java, JavaScript, Ruby, SQL,Python,JSP, и VBScript. Но при необходимости пользователь может значительно расширить этот список, скачав с официального сайта плагины, которые обеспечат поддержку редактором множества (несколько сотен) других языков программирования и не только.

Среди других ключевых функций и особенностей редактора EditPlus отметим:

Наличие встроенного веб-браузера для моментального просмотра результатов работы с HTML-кодом.

Гибкий настраиваемый интерфейс, поддерживающий создание пользовательского набора часто используемых инструментов.

Поддержка FTP (включая SFTP/SSH и FTPS) для редактирования файлов, хранящихся на удаленном FTP-сервере без необходимости их предварительной загрузки. В программу включен и сетевой файловый менеджер для управления файлами и каталогами на FTP-сервере.

Наличие функции сворачивания кода на основе отступов строк.

Панель инструментов HTML позволяет быстро вставлять часто используемые HTML-теги, а также коды HTML-цветов, спецсимволы, таблицы и различные COM-объекты.

Возможность просмотра любых редактируемых файлов в шестнадцатеричном формате.

Селектор редактируемых файлов обеспечивает быстрый доступ ко всем окнам документов, открытых в редакторе в данный момент, при помощи мыши. Это намного быстрее, чем при использовании стандартных способов — путем их выбора в меню «Окно» или многократным нажатием клавиш «Ctrl + Tab».

Наличие встроенного модуля с ANSI-кодами большого числа букв/знаков/спецсимволов и с часто используемыми командами CSS/HTML (также можно расширить).

Мощный модуль поиска и замена текста с поддержкой регулярных выражений.

Отслеживание открывающих и закрывающих скобок, блочное выделение текста, автоматические отступы при переносе строк.

Возможность интеграции редактора EditPlus с внешним компилятором для автоматической передачи в него кода и команды на запуск процесса компиляции.

Возможность записи макросов — любых действий пользователя в редакторе, включая вызов той или иной функции и нажатия клавиш.

Номера строк, линейка, многократная отмена действий, проверка орфографии, настраиваемые сочетания клавиш и множество других удобных функций и полезных возможностей.

Стоимость одной копии лицензионной версии программы EditPlus на момент написания обзора составляла $35.