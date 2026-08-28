SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Notepad++

Notepad++

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

3,5 (33)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 8.9.8.1
Установить автоматически (8 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 8.9.8.1

  • Исправлены возможные сбои при загрузке пользовательских языковых описаний UDL и файлов UTF-16.
  • Устранена ошибка записи за границы массива.
  • Исправлен обход проверки цифровой подписи Authenticode.
  • Исправлена уязвимость в обновляторе WinGUp, позволявшая подменить файл в процессе обновления.
  • Закрыта возможность удалить файлы за пределами папки резервных копий через специально сформированный путь в данных сессии.
  • Устранена потенциальная передача данных входа Windows по SMB/NTLM при обработке UNC-путей.
  • Добавлена возможность отключать плагины.
  • Добавлен параметр командной строки -monitoringMode для открытия файлов сразу в режиме наблюдения за изменениями.
  • Исправлена работа настроек прокси в Portable-версии.
  • Scintilla обновлена до 5.6.6, Lexilla — до 5.5.3.

Полезные статьи

Чем открыть формат XML — программы для открытия файлов XML
Чем открыть формат XML — программы для открытия файлов XML

Оценки программы

3,5

33 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Notepad++