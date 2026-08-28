Notepad++ — бесплатный текстовый редактор, который остается одним из предпочтительных выборов для программистов, верстальщиков и веб-мастеров благодаря своей функциональности и удобству использования. Последние обновления и новые функции делают его ещё более мощным инструментом для редактирования и обработки текстовых файлов.

Одной из ключевых особенностей Notepad++ является его способность обрабатывать даже самые большие текстовые файлы без задержек. Это обеспечивается оптимизированным движком программы.

Новые возможности и обновления:

Подсветка синтаксиса: Notepad++ продолжает поддерживать подсветку синтаксиса для множества языков программирования и веб-разметки, включая HTML, CSS, PHP, Pascal/Delphi, XML, Objective-C и другие. Кроме того, добавлены новые языки и обновлены существующие, чтобы учитывать современные стандарты.

Автодополнение: Редактор теперь предоставляет более точные и быстрые варианты автодополнения на основе введенных символов, что улучшает процесс написания кода.

Улучшенная работа с блоками кода: Редактор продолжает предоставлять возможность структурирования кода. Теперь можно выполнять еще больше операций над блоками кода, включая конвертацию в комментарий, быструю навигацию и т.д.

Макросы: Модуль записи макросов улучшен и стал более удобным в использовании, позволяя записывать и воспроизводить пользовательские действия с текстом.

Регулярные выражения: Гибкая поисковая система на основе регулярных выражений дополнена новыми возможностями для поиска и редактирования текстовых массивов.

Настроенные горячие клавиши: Пользователи могут настраивать горячие клавиши согласно своим предпочтениям для более быстрого доступа к функциям программы.

Поддержка облачных хранилищ: Notepad++ теперь интегрируется с популярными файловыми хранилищами, такими как Dropbox и OneDrive, упрощая работу с файлами, хранящимися в облаке.

Новые плагины: Вместе с обновлениями появилось множество новых плагинов, расширяющих функциональность Notepad++. Некоторые из них предоставляют доступ к удаленным FTP-серверам, автоматизируют задачи и проверяют орфографию кода.

Легкость использования: Интерфейс программы остается интуитивно понятным и дружелюбным к пользователям. Теперь также доступен русский язык для базового интерфейса и многих плагинов.

Notepad++ остается легким и быстрым редактором, поддерживающим 32- и 64-битные версии операционной системы Windows. Он продолжает привлекать программистов и разработчиков благодаря своей гибкости и расширяемости с помощью плагинов.