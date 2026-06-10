UltraEdit — текстовый редактор для 32 и 64-битных ОС Windows XP–10 с широкими функциональными возможностями со встроенным 16-ричным HEX-редактором.
Программа, в первую очередь, создавалась для программистов, верстальщиков, веб-мастеров и других пользователей, сталкивающихся с необходимостью написания и редактирования исходных кодов программ, гипертекста, таблиц стилей и т.д. Однако UltraEdit можно использовать и взамен стандартных текстовых редакторов Windows — «Блокнот» или «WordPad».
Интерфейс UltraEdit Представлен только на английском языке. Программа платная, но в течение 30 дней ее можно использовать бесплатно без ограничений.
Зачем нужна программа UltraEdit?
Программа UltraEdit обладает достаточно широким функционалом и имеет множество полезных и удобных особенностей. Из всего спектра особенно следует отметить следующие качества приложения:
- Подсветка синтаксиса различных языков программирования и кодирования
Редактор UltraEdit способен выделять синтаксические конструкции широкого спектра языков программирования/кодирования: С/С++, PHP, HTML, Java, JS, FORTRAN, CSS, VB, Pascal, SQL и множества других.
На официальном сайте разработчиков представлено большое количество (несколько сотен) синтаксис-файлов, которые можно добавить в программу для ее "обучения владением" тем или иным языком программирования/кодирования.
Также следует отметить, что выделение синтаксиса пользователь может настроить по своему усмотрению, задав цвет и особенности шрифта (кегль, стиль и т.д.).
Подсветка также осуществляется при перемещении курсора к началу или концу блока кода. При необходимости пользователь даже может визуально свернуть блок, что особенно удобно при поиске ошибок в коде.
- Автодополнение
Для многих из поддерживаемых языков программирования и кодирования UltraEdit предлагает варианты автодополнения текста при вводе пользователем нескольких начальных символов команды.
Кроме того, UltraEdit (в зависимости от пользовательских настроек) способен автоматически проставлять кавычки, скобки и другие парные знаки препинания.
- Поддержка регулярных выражений
При необходимости поиска слов или выражений в массиве текста пользователь может воспользоваться специальной маской/шаблоном. Это позволяет найти нужные фрагменты кода лишь по нескольким известным символам. Здесь следует отметить, что редактор способен выделять в тексте все найденные по маске команды.
Эта же особенность UltraEdit позволяет пользователю автоматизировать процесс поиска и последующей замены однотипных команд и выражений. Также поддерживается поиск/замена целых блоков кода.
- Гибкий и удобный интерфейс
Пользовательский интерфейс редактора UltraEdit может быть настроен по функциональности и/или визуальным качествам:
- В панель быстрого доступа можно добавлять вкладки и удалять их.
- В любые вкладки можно добавлять и удалять функциональные элементы.
- Практически все существующие функции редактора (включая управление интерфейсом) можно вызывать при помощи горячих клавиш, которые также могут быть настроены пользователем.
- Наличие блока просмотра содержимого локальных дисков позволяет быстро находить и открывать файлы для редактирования.
- Редактор позволяет одновременно редактировать большое количество файлов, каждый из которых располагается в собственной вкладке основного окна программы.
- И многое другое.
Поддержка макросов
Еще одна удобная особенность UltraEdit — возможность записи и последующего воспроизведения макросов. Т.е. пользователь может автоматизировать самые различные операции по работе с массивами текстов и файлами.
- Поддержка FTP и сетевых папок
В блоке обзора локальных дисков редактор может отобразить файлы, доступные в локальной сети и/или на удаленном FTP -сервере (требуется выполнение предварительных настроек). Программа способна не только открывать сетевые файлы, но и сохранять их.