UltraEdit — текстовый редактор для 32 и 64-битных ОС Windows XP–10 с широкими функциональными возможностями со встроенным 16-ричным HEX-редактором.

Программа, в первую очередь, создавалась для программистов, верстальщиков, веб-мастеров и других пользователей, сталкивающихся с необходимостью написания и редактирования исходных кодов программ, гипертекста, таблиц стилей и т.д. Однако UltraEdit можно использовать и взамен стандартных текстовых редакторов Windows — «Блокнот» или «WordPad».

Интерфейс UltraEdit Представлен только на английском языке. Программа платная, но в течение 30 дней ее можно использовать бесплатно без ограничений.

Зачем нужна программа UltraEdit?

Программа UltraEdit обладает достаточно широким функционалом и имеет множество полезных и удобных особенностей. Из всего спектра особенно следует отметить следующие качества приложения:

Подсветка синтаксиса различных языков программирования и кодирования

Редактор UltraEdit способен выделять синтаксические конструкции широкого спектра языков программирования/кодирования: С/С++, PHP, HTML, Java, JS, FORTRAN, CSS, VB, Pascal, SQL и множества других.

На официальном сайте разработчиков представлено большое количество (несколько сотен) синтаксис-файлов, которые можно добавить в программу для ее "обучения владением" тем или иным языком программирования/кодирования.

Также следует отметить, что выделение синтаксиса пользователь может настроить по своему усмотрению, задав цвет и особенности шрифта (кегль, стиль и т.д.).

Подсветка также осуществляется при перемещении курсора к началу или концу блока кода. При необходимости пользователь даже может визуально свернуть блок, что особенно удобно при поиске ошибок в коде.

Автодополнение

Для многих из поддерживаемых языков программирования и кодирования UltraEdit предлагает варианты автодополнения текста при вводе пользователем нескольких начальных символов команды.

Кроме того, UltraEdit (в зависимости от пользовательских настроек) способен автоматически проставлять кавычки, скобки и другие парные знаки препинания.

Поддержка регулярных выражений

При необходимости поиска слов или выражений в массиве текста пользователь может воспользоваться специальной маской/шаблоном. Это позволяет найти нужные фрагменты кода лишь по нескольким известным символам. Здесь следует отметить, что редактор способен выделять в тексте все найденные по маске команды.

Эта же особенность UltraEdit позволяет пользователю автоматизировать процесс поиска и последующей замены однотипных команд и выражений. Также поддерживается поиск/замена целых блоков кода.

Гибкий и удобный интерфейс

Пользовательский интерфейс редактора UltraEdit может быть настроен по функциональности и/или визуальным качествам:

В панель быстрого доступа можно добавлять вкладки и удалять их.

В любые вкладки можно добавлять и удалять функциональные элементы.

Практически все существующие функции редактора (включая управление интерфейсом) можно вызывать при помощи горячих клавиш, которые также могут быть настроены пользователем.

Наличие блока просмотра содержимого локальных дисков позволяет быстро находить и открывать файлы для редактирования.

Редактор позволяет одновременно редактировать большое количество файлов, каждый из которых располагается в собственной вкладке основного окна программы.

И многое другое.

Поддержка макросов

Еще одна удобная особенность UltraEdit — возможность записи и последующего воспроизведения макросов. Т.е. пользователь может автоматизировать самые различные операции по работе с массивами текстов и файлами.

Поддержка FTP и сетевых папок

В блоке обзора локальных дисков редактор может отобразить файлы, доступные в локальной сети и/или на удаленном FTP -сервере (требуется выполнение предварительных настроек). Программа способна не только открывать сетевые файлы, но и сохранять их.