SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
UltraEdit

UltraEdit

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

3,9 (7)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2026.0
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История изменений

Версия 2026.0

  • Добавлено окно Ask UltraEdit AI для работы с документацией и подсказками по функциям программы.
  • Обновлена совместимость FTP-подключений с серверами.
  • Добавлена поддержка новых алгоритмов обмена ключами, шифрования и проверки целостности для FTP/SSH-подключений.
  • Исправлена ошибка согласования криптоалгоритма при подключении к серверу.
  • Исправлены проблемы с поиском строк, отступами, вставкой в колонках и работой разделённого окна.

Оценки программы

3,9

7 оценок Оценок пока нет

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