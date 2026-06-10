SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
EmEditor

EmEditor

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

2,5 (10)
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Актуальная версия 26.3.0
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История изменений

Версия 26.3.0

  • Добавлен режим Fast View для очень больших файлов: файл открывается почти сразу в режиме только чтения, а EmEditor догружает строки в фоне.
  • В Fast View можно прокручивать, выделять, копировать, искать, фильтровать, извлекать данные, сравнивать документы, менять кодировку при перезагрузке и сохранять в другой кодировке или с другими символами новой строки.
  • Работа с очень большими файлами в Fast View стала заметно быстрее.
  • В настройках добавлено поле Minimum file size to enable Fast View mode, а в Large File Controller — флажок Fast View mode.
  • В Chat with AI добавлены настройки для каждого чата, индикатор выбранной модели и инструментов, MCP connectors и коннектор EmEditor Help Pages.
  • Для макросов и плагинов добавлена поддержка Fast View: появились новые свойства и команды для чтения документа и перемещения по нему без изменения содержимого.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.2.8
    • Исправлена неактивная кнопка Add в окне настройки плагинов.
    • Исправлены различные сбои, в том числе при сохранении файла после ошибок нехватки памяти.

Оценки программы

2,5

10 оценок Оценок пока нет

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