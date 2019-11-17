CodeLobster — функциональный и интуитивно понятный редактор программного кода. Утилита работает со всеми популярными фреймворками: PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL. Есть возможность конвертирования HTML-файлов в PHP, JSP, PL, ASP и наоборот. Доступен полезный инструмент, который позволяет просматривать результаты выполнения кода.

Метатеги и некоторые стили CSS можно добавить через панель инструментов. Для этого не нужно вводить значения вручную. Есть встроенный менеджер файлов. У каждого файла можно изменить кодировку.

Программа CodeLobster работает на Windows (7, 8.1, 10) 32 и 64-бит. Распространяется по условно-бесплатной модели. Профессиональная версия стоит 80 долларов в год. ПО можно активировать на 3 разных устройствах. Доступна пробная версия на 30 дней. Цена подписки на дополнительную PRO-версию — 20 долларов в год. Интерфейс утилиты полностью переведен на русский язык.

Функции программы CodeLobster

Основные возможности программы для редактирования программного кода CodeLobster: