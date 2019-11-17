CodeLobster — функциональный и интуитивно понятный редактор программного кода. Утилита работает со всеми популярными фреймворками: PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL. Есть возможность конвертирования HTML-файлов в PHP, JSP, PL, ASP и наоборот. Доступен полезный инструмент, который позволяет просматривать результаты выполнения кода.
Метатеги и некоторые стили CSS можно добавить через панель инструментов. Для этого не нужно вводить значения вручную. Есть встроенный менеджер файлов. У каждого файла можно изменить кодировку.
Программа CodeLobster работает на Windows (7, 8.1, 10) 32 и 64-бит. Распространяется по условно-бесплатной модели. Профессиональная версия стоит 80 долларов в год. ПО можно активировать на 3 разных устройствах. Доступна пробная версия на 30 дней. Цена подписки на дополнительную PRO-версию — 20 долларов в год. Интерфейс утилиты полностью переведен на русский язык.
Функции программы CodeLobster
Основные возможности программы для редактирования программного кода CodeLobster:
- Создание нового документа. Утилита позволяет создавать новые документы для написания программного кода в различных форматах: CSS, обычный текст, PHP, JS, LESS, QSS, Python, HTML. Благодаря этому, исходный файл будет сохраняться на компьютере в нужном расширении. Также, данные файлы выступают в качестве шаблона: например, при выборе HTML-документа, откроется файл со стандартными тегами, которые характерны для этого языка программирования (body, html, head).
- Редактирование шаблонов. Готовые шаблоны можно изменить: например, добавить новые теги или удалить неиспользуемые строки. Шаблоны позволяют ускорить процесс написания программного кода. Так, если вы часто используете в работе одинаковые скрипты для JS, то можно создать готовый шаблон с уже готовым кодом, где нужно подставить другие значения.
- Выбор кодировки. Для каждого проекта можно изменить кодировку. По умолчанию стоит значение UTF-8. Его можно изменить на UTF-16, UTF-32, System, TSCII и другие.
- Управление закладками. В программе CodeLobster, пользователи могут установить закладку на любую строку кода. Благодаря этому можно быстро переключаться между этими строками. При необходимости, все закладки можно удалить. Есть возможность установки именованных закладок (они получают название строки). После выполнения этой функции строки помечаются желтым квадратом.
- Добавление цвета. Если в код — например в HTML или CSS, — нужно указать цвет для определенного элемента, можно воспользоваться функцией «Цвет» на панели инструментов. Здесь необходимо выбрать любой цвет, после чего он будет добавлен в код в виде символов (формата HTML). Поддерживаются глубокие настройки цветов: пользователи могут вручную настраивать оттенки, параметры зеленого, красного и синего. Также, в список готовых цветовых решений, можно добавить пользовательские шаблоны.
- Заголовки. Для HTML можно быстро добавить теги с заголовками (утилита автоматически вставляет открывающий и закрывающий тег). В списке готовых шаблонов доступны теги от H1 до H5.
- Изображение. С помощью программы CodeLobster, в HTML-код можно быстро вставить картинку — для этого не нужно прописывать код вручную, достаточно воспользоваться функцией «Image» и выбрать изображение, которое хранится на компьютере. ПО автоматически пропишет нужные теги, чтобы картинка корректно отображалась в веб-браузере.
- Поиск. Пользователи могут автоматически найти любую строку кода или тег. Для этого следует указать значение и установить дополнительные параметры (это необязательное условие): учитывать регистр, регулярное выражение, только целые слова. Также можно указать, где программа будет искать данные: по всему документы, во всех открытых документах (например, вы открыли CSS и HTML-файлы одновременно), только по выделенному тексту.
- Настройки панелей в интерфейсе. Можно изменить отображение панелей в главном окне утилиты CodeLobster. Например, убрать панель HTML (здесь отображаются теги, которые можно быстро вставить в программный код), скрыть закладки, карту, менеджер файлов. Таким образом, пользователи могут максимально освободить рабочее пространство: оставить только вкладку редактирования кода.
- Менеджер плагинов. В этом разделе можно подключить дополнительные плагины для работы с кодом. Например, поддерживается интеграция с AngularJS, Drupal (разных версий — от 6 до 8), CMS Wordpress и Joomla.
- Быстрое переключение между строками. Даже в небольшой HTML-странице насчитывается порядка 100 строк. Если вы написали большую программу, то количество строк может превышать 1 000. С помощью инструмента «Перейти на строку», можно быстро перейти на любую строку для редактирования кода. Для этого нужно указать ее номер в коде.