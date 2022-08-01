PhpStorm — интегрированная среда разработки для PHP со встроенным "умным" редактором кода PHP, HTML, JavaScript и SQL. В качестве базы для создания программы использована платформа IntelliJ IDEA. PhpStorm — платный программный продукт, но разработчиками предоставляется возможность бесплатного использования приложения в течение 30 дней. Для запуска программы требуется Windows 7 SP1 или выше (только 64 бит). Перевода на русский язык не предусмотрено.

PHP-редактор PhpStorm

Максимальный упор при создании PhpStorm был сделан на редактор PHP-кода. По заявлениям разработчиков PhpStorm глубоко понимает структуру кода. Здесь предусмотрены все удобства для ведения небольших и очень крупных проектов, включая подсветку синтаксиса и интеллектуальное завершение кода, его проверку на ошибки в режиме реального времени (при написании), возможность тонкой настройки форматирования, поддержку комбинаций языков программирования и многое другое.

Поддержка языковых функций. В PhpStorm реализована поддержка PHP версий 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 и 7.2. Поддерживается создание анонимных классов, возвращаемые декларации, оператор объединения нулей, объявление групп, контекстно-зависимый лексикон и т.д. Также реализована совместимость между старыми и новыми версиями PHP.

Интеллектуальное завершение кода. В PHP-редакторе PhpStorm реализовано автозавершение классов, методов, имен переменных, ключевых слов PHP, часто используемых имен полей и переменных в зависимости от их типа, а также — индексы массивов.

Поддержка PHPDoc. Редактор PhpStorm учитывает наличие PHPDoc в коде, предоставляя предложения по его дополнению на основе имеющихся аннотациях @method, @property и @var. При редактировании PHPDoc имена переменных и их типа автоматически заполняются из соответствующих блоков кода. При рефакторинге основного PHP-кода также обновляется и PHPDoc.

Рефакторинг PHP. В PhpStorm рефакторинги переименования (Rename) и перемещения (Move) работают для файлов, функций, констант, классов, свойств, методов, параметров, локальных и глобальных переменных. Доступен и ряд других рефакторингов: извлечение переменных/констант/полей/методов/интерфейсов, встроенные переменные, Push-элементы Up/Down, изменение подписей, перемещение классов в другое пространство имен, перемещение статичных элементов, а также статический рефакторинг.

Поддержка множества стандартов форматирование кода. Пользователю доступно множество настроек стиля и ряд самостоятельных функций форматирования кода, что поможет создать аккуратный и понятный код в соответствии с PSR1/PSR2, Drupal, Symfony2, Zend и другими стандартами.

Подсказки параметров. В PhpStorm реализована система подсказок параметров, благодаря чему код становится более понятным и читабельным. Данные подсказки отображаются для литералов и нулей, использующихся в качестве аргументов метода, что помогает лучше понимать их семантику.

Система анализа качества кода. Редактор PhpStorm не только анализирует код при вводе, но и способен делать это для всего проекта в целом, уведомляя пользователя при обнаружении ошибок и предлагая (при вызове функции комбинацией Alt + Enter) решения для их мгновенного устранения. Вот несколько примеров функций анализа кода:

Функции «Code Sniffer» и «Mess Detector» автоматически проверяют код при каждом открытии PHP-файлов и внесении в них изменений, мгновенно уведомляя об обнаруженных ошибках.

Функция «Code | Locate Duplicates» поможет быстро найти продублированный код в разных частях PHP-документа, предложив пользователю те блоки кода, которые стоит подвергнуть рефакторингу.

Шаблонизатор «Twig, Blade или Smarty» позволяет увеличить производительность работы с файлами шаблонов. С его помощью можно легко настроить/создать собственную подсветку синтаксиса для различных конструкций и синтаксических ошибок, настроить автоматическую вставку парных скобок, кавычек, закрывающихся тегов и многое другое.

Возможности HTML/CSS/JavaScript/SQL редактора

Редактор PhpStorm предоставляет удобства и в работе с документами HTML/CSS/JavaScript:

Завершение кода HTML/CSS/JavaScript с учетом специфики популярных браузеров, как Firefox и Chrome, стандартных и пользовательских функций.

Поддержка передовых технологий веб-разработки, включая TypeScript, Sass, CoffeeScript, Less, Compass, Stylus и др.

Встроенный отладчик JavaScript с пользовательским интерфейсом, обеспечивающим возможность просмотра текущих значений переменных в момент остановки сценария.

Технология «Live Edit» (живое редактирование) позволяет мгновенно просматривать результат выполнения кода в браузере при его редактировании в редакторе.

Обнаружение ошибок и автоматическое исправление различных проблем, как, например: наличие недопустимых и отсутствие обязательных атрибутов, неправильные ссылки на файлы, недопустимый формат селекторов и свойств CSS, присутствие неиспользуемых определений CSS-классов и многое другое.

Рефакторинг JavaScript.

Наличие инструментов для работы с базами данных и SQL: соединение с БД, редактирование схем и таблиц, выполнение запросов, подсветка синтаксиса, завершение и форматирование SQL-кода, проверка на ошибки в SQL-коде и многое другое.