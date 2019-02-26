IntelliJ IDEA — среда разработки программного обеспечения, поддерживающая множество языков программирования, включая Java, JavaScript, Python, Kotlin и другие. Также программа широко используется разработчиками Android-приложений, т.к. IntelliJ IDEA предоставляет тот же набор инструментов, что и Android Studio.

Программа IntelliJ IDEA предназначена на работы в ОС Windows XP и выше (поддерживаются платформы разрядностью 32 и 64 бит). Русский язык в официальных сборках ПО не предусмотрен, однако в сети можно найти любительские русификаторы.

Программа для написания программ IntelliJ IDEA

Все функциональные возможности IntelliJ IDEA невозможно вместить в одну обзорную статью. Рассмотрим наиболее важные.

Удобства работы с кодом. Редактор кода IntelliJ IDEA предоставляет множество удобств для разработчиков. Программа анализирует код, обнаруживая связи между символами во всех файлах и проектах. Собранная по ходу работы информация используется затем для облегчения кодирования, быстрой и удобной навигации, выявления ошибок и, самое главное, рефакторинга.

В IntelliJ IDEA предусмотрена мощная система автозавершения кода:

Редактор анализирует наиболее часто использующиеся пользователем команды, перемещая их в верхние позиции списка вариантов автозавершения.

Система способна "угадывать" типы данных, предлагая соответствующие варианты.

Выполнение, т.н. инъекции кода — автоматическое построение конструкции при вставке в редактор фрагментов код другого языка программирования.

Автоматический рефакторинг кода.

Обнаружение и подсвечивание дублирующихся команд и многое другое.

Максимальная эргономичность. Среда разработки IntelliJ IDEA построена по такому принципу, что разработчик тратит минимальное время на выполнение любых операций. Например:

Всплывающие подсказки и справочные материалы позволяют разработчику получать нужную информацию без необходимости закрытия окна редактора кода.

Горячие клавиши для выполнения практически всех функций программы.

Быстрый поиск по всем командам и/или описаниям к ним прямо в окне редактора.

Встроенный отладчик, позволяющий, например, просматривать значения переменных прямо в исходном коде без необходимости открытия специальных окон.

Встроенные инструменты разработчика. В IntelliJ IDEA предусмотрено множество вспомогательных инструментов, обеспечивающих выполнение различных операций с проектами, файлами, кодом и т.д. без необходимости использования сторонних специализированных утилит. К примеру:

Просмотрщик байт-кода.

Встроенный FTP-клиент.

Унифицированный интерфейс для систем контроля версий Git, SVN, Mercurial, CVS, Perforce и TFS.

Множество встроенных инструментов сборки с поддержкой Maven, Gradle, Ant, Gant, SBT, NPM, Webpack, Grunt, Gulp и других платформ.

Встроенный декомпилятор для классов Java.

Встроенный терминал с поддержкой командной строки, Far, Powershell и Bash.

Инструментарий для работы с базами данных SQL с возможностью подключения к БД, выполнения запросов, просмотра и экспорта данных и даже управления схемами через встроенный в IntelliJ IDEA визуальных интрфейс.

Поддержка многих языков. Среда разработки IntelliJ IDEA предлагает первоклассную поддержку наиболее популярных фреймворков и языков программирования:

Поддержка топовых серверных и интерфейсных сред разработки — Spring, Java EE, Grails, Play, Android, GWT, Vaadin, Thymeleaf, React, AngularJS и другие.

Поддержка Groovy, Kotlin, Scala, JavaScript, TypeScript и

Поддержка плагинов. IntelliJ IDEA может стать средой разработки и для множества других языков и фреймворков — пользователю достаточно установить один из многочисленных плагинов, встречающихся на просторах сети. То же самое относится и к дополнительному функционалу, легко расширяющемуся на счет тех же плагинов.