SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mumble

В данном списке представлены программы для замены Mumble. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mumble, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Zoom
Zoom

Версия 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
Zello
Zello

Версия 2.6

Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Trillian
Trillian

Версия 6.2.0.12

Мессенджер, программа для обмена мгновенными сообщениями

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)