Wondershare Filmora — программа для редактирования видео, рассчитанная на использование видеоблоггерами. Это условно-бесплатное программное обеспечение. Доступная для бесплатного использования версия накладывает поверх экспортируемого видео довольно большого размера водяной знак. Видеоредактор Wondershare Filmora предназначен для установки на 64-битные версии операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа Wondershare Filmora?

Функциональные возможности Wondershare Filmora обеспечивают пользователей возможностью использования в своих проектах видеопереходов и видеоэффектов, накладываемых поверх видео графических элементов и титров. Здесь также доступен инструментарий для коррекции цветовых характеристик и других визуальных параметров видео, кадрирования, масштабирования, изменения угла разворота, обрезки, объединения и выполнения всех стандартных действий.

Wondershare Filmora относится к нелинейным видеоредакторам, что обеспечивает пользователей возможностью редактирования или изменения тех или иных параметров видео в любой момент времени и в любой его части. Благодаря возможности создания нескольких таймлайнов (временных шкал) возможна параллельная работа с несколькими видеороликами, это также обеспечивает простоту операций по их объединению и слиянию, применению эффектов, наложению титров, графических элементов и т.д.

Видеопереходы

Доступные в программе видеопереходы помогут создать красивое видео, составленное из непродолжительных клипов. Использование переходов — одно из ключевых требований современности для видеороликов, выкладываемых в микроблогах, социальных сетях, видеохостингах и подобных ресурсах.

Но важно не только наличие большого количества (более 200 без скачивания) видеопереходов, а еще и удобство работы с ними. Интерфейс Wondershare Filmora устроен таким образом, что пользователю достаточно «накидать» переходы на временную шкалу и просто установить их в требуемое место (перемещать переходы по таймлайну можно в любой момент).

Видеоэффекты

Применение видеоэффектов — хороший способ создать в видео нужную атмосферу или даже сделать его похожим на профессиональный фильм. Сотни доступных в Wondershare Filmora визуальных эффектов позволяют задействовать видеоредактор для создания видеороликов любой тематики. А если это, к примеру, короткометражное любительское кино, то при помощи доступных видеоэффектов пользователь сможет быстро придать ему атмосферу, соответствующую жанру отснятого фильма.

Анимированные элементы

Редактор Wondershare Filmora позволяет накладывать поверх видео различные анимированные элементы вроде вспышек молний или фейерверков. А, например, создатели видеоинструкций могут использовать в своих видеороликах статичные и анимированные стрелки/указатели. Местоположение, прозрачность, цвета и прочие параметры всех доступных анимированных элементов можно изменять в любой момент времени.

Работа с титрами

Видеоредактор Wondershare Filmora обеспечивает возможностью наложения на видео, как статичных, так и анимированных титров. Пользователю могут использовать более 270 готовых пресетов титров либо создать их дизайн самостоятельно, для чего здесь предусмотрен специальный модуль. Десятки вариантов анимаций и возможность тонкой настройки графической составляющей позволят создать уникальное оформление титров, для чего бы они ни использовались — для сопровождения речи ведущего/актеров/персонажей, пояснительных текстовых вставок, обозначения глав/частей многочасовых видеоматериалов и т.д.

Отображение нескольких видео на одном экране

При помощи Wondershare Filmora пользователь сможет всего в несколько кликов мышью объединить до 5 видеороликов и/или изображений таким образом, чтобы они проигрывались/отображались в разных частях экрана одновременно. Индивидуально у каждого добавленного видео/изображения можно изменять визуальные характеристики (цветокоррекция и т.д.), масштаб, угол поворота и многие другие параметры.

Настройка визуальных характеристик и дополнительные функции

Редактор Wondershare Filmora также предоставляет возможность настройки таких визуальных характеристик видео и применения к нему таких дополнительных фильтров и эффектов, как, например:

Баланс белого (возможна отдельная настройка температуры цвета и оттенка).

Тон (контрастность, насыщенность и яркость).

Композитинг видео с возможностью выбора одного из нескольких режимов наложения и настройки уровня прозрачности.

Преобразование кадра: разворот на угол, горизонтальное и вертикальное зеркалирование, масштабирование, смещение картинки по X и Y.

Коррекция объектива (на выбор доступно множество моделей профессиональных объективов GoPro, Panasonic, Richo, Sony и других производителей).

Широкие возможности в плане цветокоррекции: пользователь может выбрать один из десятков пресетов либо настроить цвета вручную, используя, в т.ч. таблицу преобразования цветов 3D LUT (Look-Up-Table).

Отдельно отметим мощную функцию «Отслеживание движения», позволяющую пользователю выбрать какой-нибудь небольшой объект в кадре и привязать к нему графический элемент (например, небольшую картинку или скрывающую мозаику), который будет перемещаться вместе с выбранным в кадре объектом.

Поддерживаемые Wondershare Filmora типы медиафайлов

Одна из ключевых особенностей видеоредактора Wondershare Filmora — способность обрабатывать не только видеофайлы, но и музыку с изображениями. Программа поддерживает все распространенные форматы данных типов медиафайлов. Благодаря использованию в своей работе графического процессора видеокарты пользователи могут добавлять в свои проекты видео разрешением до 4K (UHDTV) и при этом не испытывать каких-либо серьезных задержек и зависаний с его обработкой (при условии, что на компьютере используется видеокарта, схожая по характеристикам с GeForce GTX 700 или лучше, а также присутствует не менее 8 Гб оперативной памяти).

Добавлять медиафайлы в проект можно поштучно либо одновременно в большом количестве, причем, независимо от их типа или формата. Также видеоредактор Wondershare Filmora поддерживает прямой импорт мультимедиа со смартфонов, цифровых видеокамер и других устройств, подключающихся к ПК через USB-порт. Кроме того, в приложении присутствует функционал для записи видео с веб-камер и/или звука с микрофона (можно одновременно). А благодаря наличию функции захвата экрана пользователи могут использовать в своих проектах видеозаписи с монитора (возможна съемка целого экрана, выбранной области или отдельного окна).