Samplitude Pro — утилита для сведения, редактирования, мастеринга, записи аудиофайлов. Программа обрабатывает аудио в высоком качестве. Выполнение основных операций выполняются в цифровой звуковой рабочей станции (DAW).
Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (разрядности 32 и 64 бит). Для работы с программой требуется Windows 7 и новее. Язык интерфейса — английский, русская версия ПО не поддерживается.
Полная версия Samplitude Pro
Для работы с утилитой нужно приобрести лицензию. Стоимость полной версии Samplitude Pro — 29 000 рублей. В лицензионную версию программы входят:
- 17 виртуальных инструментов для создания музыки.
- Поддержка 32-ядерных процессоров.
- Анимационное управление для получения полного контроля над проектом.
- Встроенные браузер для поиска дополнительных модулей и эффектов.
Для тестирования возможностей утилиты можно скачать бесплатную пробную версию на 7 дней. Также можно получить Trial-версию на 30 дней. Для этого нужно пройти регистрацию в приложении.
Зачем нужна программа Samplitude Pro?
После запуска утилиты нужно создать новый проект или выбрать существующий. Программа дает пользователям возможность выбрать готовые шаблоны.
- Запись трека
Пользователи приложения Samplitude Pro могут выбрать качество звучания будущей записи: 16-бит или 32-бит. Максимальное допустимое разрешение — 384 кГц.
Запустить процесс записи нового трека можно из интерфейса утилиты. Для этого необходимо нажать кнопку «Record Track» в небольшом окне записи.
Справа от кнопки «Record Track» располагается функция мониторинга записи. Чаще всего данная функция используется при работе с MIDI-клавиатурой.
- Редактирование объектов
В разделе приложения «Objects Editor» пользователи могут редактировать объекты: применять эффекты, перенаправлять потоки аудио.
Все выполняемые изменения не применяются к изначальному материалу. Благодаря этому пользователи могут опробовать разные эффекты без риска испортить исходный аудиофайл.
- Создание CD/DVD
Инструментарий приложения позволяет создавать CD и DVD носители, на которые можно записать созданные в программе композиции. Для этого нужно перейти в раздел меню «CD/DVD» и выбрать нужный пункт меню. В открывшемся окне настроек можно установить качество аудио, формат диска и т.д.