Samplitude Pro — утилита для сведения, редактирования, мастеринга, записи аудиофайлов. Программа обрабатывает аудио в высоком качестве. Выполнение основных операций выполняются в цифровой звуковой рабочей станции (DAW).

Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (разрядности 32 и 64 бит). Для работы с программой требуется Windows 7 и новее. Язык интерфейса — английский, русская версия ПО не поддерживается.

Полная версия Samplitude Pro

Для работы с утилитой нужно приобрести лицензию. Стоимость полной версии Samplitude Pro — 29 000 рублей. В лицензионную версию программы входят:

17 виртуальных инструментов для создания музыки. Поддержка 32-ядерных процессоров. Анимационное управление для получения полного контроля над проектом. Встроенные браузер для поиска дополнительных модулей и эффектов.

Для тестирования возможностей утилиты можно скачать бесплатную пробную версию на 7 дней. Также можно получить Trial-версию на 30 дней. Для этого нужно пройти регистрацию в приложении.

Зачем нужна программа Samplitude Pro?

После запуска утилиты нужно создать новый проект или выбрать существующий. Программа дает пользователям возможность выбрать готовые шаблоны.

Запись трека

Пользователи приложения Samplitude Pro могут выбрать качество звучания будущей записи: 16-бит или 32-бит. Максимальное допустимое разрешение — 384 кГц.

Запустить процесс записи нового трека можно из интерфейса утилиты. Для этого необходимо нажать кнопку «Record Track» в небольшом окне записи.

Справа от кнопки «Record Track» располагается функция мониторинга записи. Чаще всего данная функция используется при работе с MIDI-клавиатурой.

Редактирование объектов

В разделе приложения «Objects Editor» пользователи могут редактировать объекты: применять эффекты, перенаправлять потоки аудио.

Все выполняемые изменения не применяются к изначальному материалу. Благодаря этому пользователи могут опробовать разные эффекты без риска испортить исходный аудиофайл.

Создание CD/DVD

Инструментарий приложения позволяет создавать CD и DVD носители, на которые можно записать созданные в программе композиции. Для этого нужно перейти в раздел меню «CD/DVD» и выбрать нужный пункт меню. В открывшемся окне настроек можно установить качество аудио, формат диска и т.д.