SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Samplitude Pro

В данном списке представлены программы для замены Samplitude Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samplitude Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
ACID Pro
ACID Pro

Версия 11

Редактирование музыки, микширование треков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
AmpliTube
AmpliTube

Версия 5.0.1

Виртуальный гитарный процессор

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
DJ Music Mixer
DJ Music Mixer

Версия 6.8

Создание и обработка музыки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Deckadance
Deckadance

Версия 2

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
All Sound Recorder
All Sound Recorder

Версия 1.3

Программа для записи звука с микрофона и динамиков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)