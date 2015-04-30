В данном списке представлены программы для замены Samplitude Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samplitude Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Samplitude Pro.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samplitude Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Samplitude Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Samplitude Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 20 программ
Версия 26.1.7.5654
Профессиональная программа для создания музыки
Версия 1.2.2
Программа для создания музыки
Версия 2.1.1
Программа для создания музыки
Версия 10
Программа для создания музыки
Версия 2024
Программа для создания музыки
Версия 11
Редактирование музыки, микширование треков
Версия 16
Программа для редактирования и обработки аудио
Версия 5.0.1
Виртуальный гитарный процессор
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 6.2.1
Программа для созданя и микширования музыки
Версия 8.5.2.529
Программа для редактирования и микширования аудио
Версия 6.0
Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций
Версия 3.0.1
Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)
Версия 8.3.4592
Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов
Версия 10.0.3
Программа для создания и редактирования музыки
Версия 6.8
Создание и обработка музыки
Версия 8.13
Функциональный аудиоредактор
Версия 2
Версия 1.3
Программа для записи звука с микрофона и динамиков
Версия 3.5.403
Запись и обработка звука