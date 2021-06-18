winOKE — программа для воспроизведения караоке-форматов аудио, а также создания собственных караоке-композиций. Это условно-бесплатная программа, которую можно использовать бесплатно без функциональных ограничений в течение 30 дней.

Приложение winOKE предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский языке.

Программа для караоке winOKE

Программа winOKE имеет двойное предназначение — воспроизведение караоке-файлов и создание собственных караоке-композиций на основе любых поддерживаемых приложением аудиоформатов (помимо караоке-формата «KAR», программа работает и с множеством других форматов аудио).

По части воспроизведение композиций для караоке программа winOKE имеет следующие функциональные возможности:

Поддержка широкого спектра аудиоформатов, а также некоторых распространенных видеоформатов. Вообще, приложение winOKE способно использовать для воспроизведения аудио и видео внешние кодеки, принадлежащие сторонним аудио/видеоплеерам (при условии, что они установлены на компьютере). Т.е. фактически, winOKE не имеет ограничений по части воспроизведения мультимедиа-файлов.

Возможность тонкой настройки оформления текста песен — шрифты, размеры, анимация заполнения/выделения/указания слов.

Возможность использования в качестве фоновой заставки для текстов песен любых изображений, включая анимированные. Кроме того, программа позволяет использовать в качестве фона, как простое, так и потоковое видео (в частности, с подключенной к компьютеру веб-камеры).

Возможность создания индивидуальных плейлистов для исполнителей караоке, содержащих, как музыкальные композиции, так и настройки для их воспроизведения.

Встроенный поиск музыкальных композиций по названия файлов, мета-тегам и даже словам, присутствующим в песне

Поддержка аппаратных COM и LTP-терминалов удаленного управления, а также возможность вывода экрана с текстом песен на второй монитор. Все это обеспечивает удобство управления программой в караоке-заведениях.

Возможность автоматического запуска аудиофайлов при простое плеера, а также перед началом и/или после окончания музыкальной композиции.

Визуализация уровней громкости инструментов при воспроизведении MIDI-файлов.

По части создания и редактирования караоке-форматов аудиофайлов winOKE имеет следующий функционал:

Поддержка различных форматов караоке-файлов, включая KAR, LRC и KOK. Также возможен импорт текстов из перечисленных форматов для их последующей вставки в аудиофайлы других форматов.

Встроенный караоке-редактор обеспечивает возможностью полного редактирования стихов песен, вплоть до настройки таймингов (времени, в течение которого слова отображаются на экране).

Возможность создания на основе имеющихся аудиофайлов караоке-композиций в собственном формате winOKE (OKE), который позволяет хранить не только аудиосоставляющую, но и фоновые заставки, настройки анимации появления/исчезновения/переключение текстовых строк. Созданные в программе файлы можно экспортировать в караоке-формат LRC или в видео формата AVI.

Кроме того, файл OKE может состоять из нескольких музыкальных композиций, импортированных из караоке-форматов KAR или MID. Т.е. формат OKE может использоваться и в качестве списка воспроизведения, в котором можно задать паузу между воспроизведением песен, настроить анимацию, формат текста и прочие параметры.

Программа winOKE также может использоваться для извлечения музыки из аудиофайлов формата WAVE, т.е. удаления вокала из музыкальных композиций (функция работает с переменным успехом).