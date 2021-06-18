SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги winOKE

В данном списке представлены программы для замены winOKE. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на winOKE, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

PCDJ Karaoki
PCDJ Karaoki

Версия 0.9.7986

Программа для караоке

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (24)
Kanto Karaoke
Kanto Karaoke

Версия 12.2.7649

Программа для пения караоке на компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (10)
VanBasco's Karaoke Player
VanBasco's Karaoke Player

Версия 2.53

Программа для исполнения караоке на компьютере

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (21)