Kanto Karaoke — программа для воспроизведения мультимедийных файлов различного формата (как аудио, так и видео). По сути, это мультимедиаплеер, но в отличие от других приложений Kanto Karaoke оснащен специализированными функциями для проигрывания цифровых караоке-композиций, а также создания и редактирования индивидуальных плейлистов караоке-исполнителей.

Это условно-бесплатное программное обеспечение (бесплатная версия имеет ряд функциональных ограничений, делающих невозможным ее использования в коммерческих целях, т.е. в караоке-барах). Программа Kanto Karaoke работает в системах Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа для караоке Kanto Karaoke

Kanto Karaoke — универсальный мультимедиа-проигрыватель, способный воспроизводить различные форматы аудио и видео. Но в отличие от традиционных аудио- и видеоплееров данная программа обладает специализированным функционалом для работы с цифровыми караоке-композициями, по большей части предназначенным для владельцев караоке-заведений:

Поддержка всех аудио-форматов, используемых в настоящее время в качестве контейнера для караоке-композиций: KAR, KFN, MIDI/MID/RMI, EMP, CDG, MP3 + CDG и др.

Наличие встроенного веб-браузера, позволяющего воспроизводить караоке-композиции с онлайн-ресурсов (включая YouTube).

Для удобства пользователей также предусмотрена возможность воспроизведения популярных форматов видео (как правило, это музыкальные караоке-клипы).

Возможность настройки тональности и темпа музыки под запросы исполнителей караоке.

Плавное затухание громкости звука к концу песни и плавное его нарастание при старте следующей композиции в плейлисте.

Широкие возможности в плане оформления текста песен — анимация, размер, шрифт, цвета, фоновая заставка (могут использоваться анимированные изображения и видеофайлы) и другие.

Возможность создания «именных» плейлистов, содержащих списки композиций исполнителей караоке (имеется в виду клиентская база караоке-заведений), а также персональные настройки для них.

Автоматическая смена индивидуальных плейлистов (т.н. ротация плейлистов) с предварительно заданной задержкой между ними.

Наличие встроенного файлового менеджера, обеспечивающего быструю навигацию по всем хранящимся на компьютере музыкальным композициям и видео, в т.ч. при помощи текстового поиска, как по названиям файлов, так и по их мета-тегам.

Возможность записи пения с последующим экспортом аудиозаписей в различных форматах.

Возможность наложения на звук в режиме реального времени (в т.ч. при записи) эффектов эха, реверберации и задержки.

Контроль уровня громкости MIDI-каналов при воспроизведении соответствующих форматов файлов (например, можно приглушить гитару, увеличив громкость клавишных инструментов или наоборот).

Установка фоновой музыки, автоматически запускающейся при простое плеера (чтобы в заведении всегда проигрывалась какая-нибудь музыка). Также возможен запуск непродолжительных аудиовставок по окончанию или перед началом новой песни (например, звуки аплодисментов).

Встроенный аудиоконвертер MIDI в MP3.

Возможность вывода текста песен на второй монитор, подключенный к одному и тому же компьютеру.

Большинство функций не работает в пробной бесплатной версии программы Kanto Karaoke. Имеются ограничения по количеству песен в плейлисте (не более 5), продолжительности записи (до 1 минуты). Стоимость программы Kanto Karaoke на момент написания обзора составляла 49$ (для персонального использования) или 69$ (коммерческая версия).