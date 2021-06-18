VanBasco's Karaoke Player — программа для караоке (воспроизведения цифровых караоке-композиций), отличающаяся минималистичным интерфейсом и, как следствие, простотой использования. Это один из немногих караоке-плееров, распространяющихся бесплатно.

Программа VanBasco's Karaoke Player поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (требуется установка поверх программы русификатора, который приложен в архиве с приложением).

Программа для караоке VanBasco's Karaoke Player

Сразу отметим, что программа VanBasco's Karaoke Player рассчитана на домашнее использование, т.к. в ней отсутствуют традиционные для коммерческих приложений функции, как, например, скачивание караоке-композиций со специализированных онлайн-ресурсов. Плеер поддерживает стандартные для караоке-композиций форматы аудио — KAR и MIDI (MIDI/MID/RMI).

Программа имеет минималистичный интерфейс, похожий на таковой у цифровых аудиоплееров. Из главного окна, из которого осуществляется управление воспроизведением караоке-композициями, можно открыть все второстепенные окна:

Окно с текстом песен. Поддерживается изменение размера данного окна, в т.ч. раскрытие на весь экран. Тексты караоке-композиций выводятся максимум в 4 строки. Пользователь может менять шрифт текста, его цвет и размер, а также устанавливать собственное фоновое изображение.

Окно управления караоке-композицией. Как и в случае с любой подобной программой, в VanBasco's Karaoke Player можно регулировать темп и тональность исполняемой песни. Также предусмотрена функция усиления звука. Данные настройки могут быть сохранены и подгружены в будущем.

Окно управления MIDI-инструментами. Специально под воспроизведение аудиофайлов в MIDI-формате (один из основных форматов хранения караоке-композиций) предусмотрена возможность регулировки уровня громкости каждого из MIDI-каналов (музыкальных инструментов). Также пользователь может полностью отключить любой из MIDI-инструментов, вплоть до того, что будет слышен только один из них.

Окно пианино. Программа VanBasco's Karaoke Player способна в режиме реального времени отображать на виртуальном пианино клавиши, которые были задействованы музыкантом для создания воспроизводимой композиции (применимо только к MIDI-файлам, в которых используется пианино).

Окно с плейлистами. Караоке-плеер VanBasco's Karaoke Player поддерживает создание и редактирование множества плейлистов одновременно. Для удобства работы с большим числом плейлистов в приложении предусмотрен специальный менеджер.

Программа VanBasco's Karaoke Player довольно давно не обновлялась, однако она без сбоев работает в самых последних версиях операционных систем Windows.

Особенности программы VanBasco's Karaoke Player

Несмотря на свой маленький размер, VanBasco's Karaoke Player имеет все необходимое для исполнения караоке. Интерфейс программы состоит из нескольких раздельных блоков, отображение которых регулируются из главного окна:

Окно проигрывания и контроля (собственно, главное окно).

Окно караоке, в котором отображаются тексты песен.

Окно для создания и редактирования плейлистов, переключения между ними. Также присутствует встроенный файловый менеджер, позволяющий перемещаться по папкам, добавлять песни в список воспроизведения и т.д.

Окно контроля громкости, темпа и тональности аудио.

Окно вывода MIDI-сигналов (каналов) при воспроизведении MIDI-файлов. Служит для отображения пиковых уровней громкости того или иного инструмента, а также для включения и отключения их звучания (т.е. управления MIDI-каналами).

Окно «Пианино», в котором в режиме реального времени отображаются нажатия на клавиши пианино, задействованные в проигрывающейся композиции. Также работает только с MIDI-файлами.

Касательно технических моментов программы VanBasco's Karaoke Player: