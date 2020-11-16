Лучшие программы для караоке на ПК

Чтобы вдоволь напеться, любителям караоке вовсе необязательно посещать клубы. Если дома есть компьютер и микрофон, караоке станет доступным и в домашней обстановке. Нужно лишь установить специальную программу, которая сможет воспроизводить музыку и синхронно с ней выводить на экран текст песен. И таких программ – множество. Рассмотрим наиболее популярные.

PCDJ Karaoki Условно-бесплатная программа PCDJ Karaoki – современная программа для караоке, распространяющаяся по условно-бесплатной модели. Бесплатная версия не имеет функциональных ограничений, но ее можно пользоваться в течение 30 дней с момента установки. Если вы не планируете использовать программу в коммерческих целях, а просто решили устроить один единственный вечер с караоке, PCDJ Karaoki – хороший вариант сделать это бесплатно. На момент написания обзора стоимость лицензионной версии PCDJ Karaoki составляла $99. Ничего сложного в использовании данного приложения нет: открываете музыкальные файлы специального формата для караоке, включаете их воспроизведение и поете. Причем, программа PCDJ Karaoki позволяет проигрывать не только аудиофайлы караоке-формата (KAR, MP3+G, WAV+G и Zipped MP3+G), но и множество видеоформатов. Из функциональных возможностей и особенностей PCDJ Karaoki отметим: Встроенный файловый менеджер автоматически находит и сортирует/организовывает файлы караоке-формата.

Настройка темпа трека, выбор режима отображения текста, настройка шрифта, размера и цвета текстов, установка собственного фонового изображения/анимации, управление посредством настраиваемых горячих клавиш и другие функции.

Наличие режимов для исполнения песен в соло или дуэтом.

Расширенный функционал для караоке-клубов: проигрывание простой музыки между выступлениями любителей караоке, возможность разделения окон управления и вывода текста песен между двумя мониторами, удаленное управление программой посредством сенсорного терминала (Touch Screen Terminal), управление очередностью проигрывания песен, наличие функции блокировки экрана «Drunk-Lock», которая не позволит исполнителям караоке переключать песни или как-либо вообще взаимодействовать с программой.

Поддержка плейлистов различных форматов и возможность создания и сохранения собственных списков воспроизведения. Скачать PCDJ Karaoki

Kanto Karaoke (Kanto Player) Условно-бесплатная программа Kanto Karaoke представляет собой мультимедийный проигрыватель, позволяющий воспроизводить множество форматов аудио- и видеофайлов. Конечно, плеер способен воспроизводить и караоке-файлы, включая KAR, MIDI, MID, KFN и другие форматы. Kanto Karaoke – условно-бесплатное программное обеспечение (бесплатная версия имеет некоторые функциональные ограничения, делающие программу затруднительной в использовании в коммерческих целях). На момент написания обзора стоимость лицензии программы Kanto Karaoke составляла 45$ и 69$ (версия «Standard» и «Professional», соответственно). Программа Kanto Karaoke такая же простая в использовании, как и предыдущее приложение. Пользователям, решившим не приобретать лицензию, будет доступен следующий функционал: Настройка тональности и темпа музыки.

Создание индивидуальных плейлистов для исполнителей караоке, но с ограничениями про количеству песен.

Импорт и экспорт плейлистов, резервное копирование настроек плейлиста.

Настройка внешнего вида проигрывателя (шрифты и скины)

Настройка внешнего вида текста песен: размер, цвет активного/неактивного текста (уже спетые/не спетые слова из песни), установка количества строк вывода текстов, замена заднего фона.

Встроенный файловый менеджер с функцией поиска музыкальных композиций.

Возможность записи пения вместе с проигрываемой музыкой (но не более 1 минуты). При покупке Kanto Karaoke становятся доступными дополнительные функции: Контроль уровня затухания/громкости MIDI-каналов для множества инструментов при воспроизведении соответствующих форматов файлов.

Запись пения без ограничений по времени с возможностью регулировки чувствительности микрофона и наложения аудиофильтров «эхо», «реверберация» и «задержка».

Конвертация MIDI-файлов в MP3.

Неограниченные размеры индивидуальных плейлистов.

Установка фоновой музыки, запускающейся при простое плеера, запуск фоновых звуков по окончанию или перед началом новой песни (хлопки, гул и т.п.).

Функция вывода текстов песен на отдельный монитор. Скачать Kanto Karaoke

VanBasco's Karaoke Player Бесплатная программа VanBasco's Karaoke Player – одна из самых простых программ для караоке. Отлично подойдет для домашнего использования. Приложение распространяется бесплатно. Несмотря на маленький размер, VanBasco's Karaoke Player имеет все необходимое для исполнения караоке. Интерфейс программы состоит из нескольких раздельных блоков, отображение которых регулируются из главного окна: Окно проигрывания и контроля (собственно, главное окно).

Окно караоке, в котором отображаются тексты песен.

Окно для создания и редактирования плейлистов, переключения между ними. Также присутствует встроенный файловый менеджер, позволяющий перемещаться по папкам, добавлять песни в список воспроизведения и т.д.

Окно контроля громкости, темпа и тональности аудио.

Окно вывода MIDI-сигналов (каналов) при воспроизведении MIDI-файлов. Служит для отображения пиковых уровней громкости того или иного инструмента, а также для включения и отключения их звучания (т.е. управления MIDI-каналами).

Окно «Пианино», в котором в режиме реального времени отображаются нажатия на клавиши пианино, задействованные в проигрывающейся композиции. Также работает только с MIDI-файлами. Касательно технических моментов программы VanBasco's Karaoke Player: Воспроизведение караоке-файлов формата MID, MIDI, KAR и RMI.

Возможность настройки окна для вывода текста песен: размер и цвет шрифта, установка количества строк для вывода текстов, установка изображения на задний фон (только BMP-изображения).

Возможность смены скинов (доступны для скачивания с официального сайта программы). Скачать VanBasco's Karaoke Player

Karafun Условно-бесплатная программа Karafun – еще одна программа, способная воспроизводить множество аудио и видеформатов, включая караоке-файлы. Распространяется по условно-бесплатной лицензии. Ключевая особенность программы Karafun – способность скачивать песни со словами с собственного удаленного сервера. Доступные композиции приведены в левой части основного окна. Они разбиты на отдельные категории по жанрам и коллекциям. Также доступен поиск песен по названию. Однако бесплатная версия имеет ограничения по продолжительности воспроизведения музыкальных композиций из онлайн-библиотеки (воспроизводится порядка 20% песни). После оформления подписки пользователю становятся доступными для проигрывания более 38000 песен с видео и аудиоформатах. Из функциональных возможностей программы Karafun отметим: Воспроизведение множества форматов файлов: KFN, MP3, OGG, WMA, FLAC, WAV, KAR, MID/MIDI, CDG, KOK, IRC, SRT, MPG, MPEG, WMV, MP4, BIN.

Регулировка тональности звука и темпа воспроизведения аудио и видефайлов.

Режим работы «Dual-Screen Display» для вывода картинки со словами песен на второй монитор.

Создание плейлистов с возможностью их хранения в онлайн-хранилище на серверах Karafun (требуется подписка).

У большинства доступных в онлайн-библиотеке композиций можно отдельно включать, выключать или регулировать громкость вокала (т.е. исполнителя этой композиции).

Возможность настройки шрифта текстов песен и выбора одной из пяти доступных режимов анимации.

Наличие функции синхронизации, помогающей исполнителю караоке попадать в такт. Для использования Karafun требуется оформить подписку. На момент написания обзора существовали следующие тарифные планы: «Party Pass»: $5,99 (подписка на два дня для домашнего использования).

«Monthly Subscription»: $9,99 в месяц для домашнего использования.

«Weekly Pro Pass»: $49 в неделю (расширенный функционал).

«Professional Monthly subscription»: $129 в месяц (для профессионалов).

«KaraFun Business»: договорная цена (нужно обращаться к разработчикам), подписка для использования программы в коммерческих целях. Скачать Karafun