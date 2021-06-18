PCDJ Karaoki — программа для караоке, созданная специально для караоке-заведений или настоящих караоке-энтузиастов (по словам разработчиков). Она воспроизводит как локальные медиафайлы, так и онлайн-композиции, доступные во встроенном магазине.

Это платное программное обеспечение с наличием пробной 30-дневной версии. Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа для караоке PCDJ Karaoki

Программа PCDJ Karaoki поддерживает все популярные аудиоформаты, предназначенные специально для исполнения караоке, включая MP3+G и WAV+G. Имеется возможность импорта M3U-плейлистов. Приложение также способно воспроизводить ряд распространенных видеоформатов, но для этого на компьютере должны присутствовать соответствующие видеокодеки (например, бесплатный набор кодеков K-Lite Codec Pack.

Пользователям также доступны тысячи музыкальных композиций для караоке, которые можно скачивать прямо из программы. Для этого здесь предусмотрены встроенные плагины, обеспечивающие воспроизведения онлайн-аудио с сервисов «Karaoke Cloud» и «SongBookDB». Оба сервиса требуют оформления подписки (есть возможность пробного использования в течение 7 и 30 дней, соответственно).

Основной модуль PCDJ Karaoki — аудиопроигрыватель — имеет все необходимые для комфортного исполнения караоке и управления процессом воспроизведения медиафайлов функции, куда относятся:

Настройка анимации и формата шрифта текстов песен.

Возможность использования в качестве фоновой заставки изображений, в т.ч. анимированных.

Регулировка тональности и темпа воспроизведения музыкальных композиций (в т.ч. посредством горячих клавиш), чувствительности микрофонов, уровней громкостей для каждого из отдельных аудиканалов и прочих технических аспектов.

Наличие специальных режимов воспроизведения для исполнения караоке-композиций соло или дуэтом.

Функция постепенного затухания звука к концу композиции.

Встроенный файловый менеджер с автоматической функцией поиска на компьютере аудио и видеофайлов поддерживаемых форматов и навигацией среди них (в т.ч. поиск по метатегам).

Наличие отдельного аудиоплеера для проигрывания фоновой музыки, запускающейся автоматически при окончании воспроизведения караоке-композиций. Здесь также возможно создание плейлистов.

Возможность вывода изображения с текстом на отдельный (второй) монитор, подключенный к компьютеру.

Поддержка сенсорных терминалов удаленного управления (Touch Screen Terminal) и другие функции.

Отдельное внимание разработчики PCDJ Karaoki уделили функционалу по управлению списками клиентов караоке-заведений (т.е. исполнителями). Пользователь может заранее сконфигурировать списки исполнителей, создав для каждого из них индивидуальные плейлисты, а также настроив темп воспроизведения композиций, визуальные параметры текста, продолжительность паузы между песнями и т.д. Списки клиентов с их любимыми композициями можно сохранять в отдельные файлы, а потом загружать в несколько кликов мышью.