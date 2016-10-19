SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги iTunes

В данном списке представлены программы для замены iTunes. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на iTunes, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Apple Devices
Apple Devices

Версия 1.1540.23042.0

Программа для управление устройствами Apple

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (69)
Versed
Versed

Версия 1.0.1

Программа для воспроизведения музыки

Оценок пока нет
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Muzabaza Player
Muzabaza Player

Версия 1.0.8.5

Программа для скачивания музыки из интернета

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
Songbird
Songbird

Версия 2.2.0

Медиапроигрыватель для Windows со встроенным браузером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)