SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Songbird

Songbird

Медиапроигрыватель для Windows со встроенным браузером

5,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.2.0
Скачать 15 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.2.0

Полезные статьи

Программы-плееры для прослушивания музыки
Программы-плееры для прослушивания музыки

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Songbird