Songbird — мультимедийный проигрыватель, поддерживающий множество форматов аудио и наиболее популярные форматы видео. По большей части программа рассчитана на работу с музыкальными файлами.

Songbird — полностью бесплатная программа, поддерживается операционными системами Windows XP и выше (32-бит и 64-бит), перевода интерфейса на русский язык не предусмотрено.

Зачем нужен плеер Songbird?

Songbird — не совсем обычный медиаплеер. Главная его отличительная черта — наличие многовкладочного веб-браузера на движке Gecko, встроенного в интерфейс плеера. С его помощью пользователь сможет открывать любые веб-страницы в интернете, в т.ч. и с целью скачивания новых аудиофайлов.

Другие функциональные возможности плеера:

Поддержка специфических форматов аудиофайлов, например — MTM (файлы, содержащие партитуры и звуковые образцы) или ILBC (звуковые файлы с узким частотным диапазоном, предназначенные для передачи речи через IP-сети). Также при помощи Songbird можно воспроизводить устаревшие аудиоформаты, как IMELODY, GDM, KSS и ряд других. Поддерживаются и все современные форматы аудио.

Наличие функции автоматического добавления обложек к альбомам/трекам и удобного редактора мета-тегов, также поддерживающего добавление обложек, но с использованием локальных пользовательских изображений.

Широкие возможности по части работы с плейлистами. В плеер можно добавить неограниченное их количество, а затем быстро переключаться между ними. Можно создавать обычные листы воспроизведения и дополнительно — "умные" плейлисты, генерируемые программой в соответствии с заданными пользователем параметрами (их довольно много, начиная от названия альбома и заканчивая битрейтом аудиофайла).

Возможность создания программного медиасервера, что позволит управлять программой Songbird по сети. Построение списка для воспроизведения осуществляется с компьютера из музыкальных композиций, взятых из любого плейлиста.

Экспорт и импорт музыкальных композиций из/в iTunes и другие возможности.