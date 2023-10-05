JRiver Media Center — мультимедийный центр для воспроизведения аудио- и видеофайлов: MP3, WAV, аудио-CD/DVD. Также с помощью приложения можно переписывать на жесткий диск компьютера виниловые диски и кассеты, которые используются в музыкальных проигрывателях.

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows, начиная с Windows Vista и новее (на 32-х и 64-битных версиях). Для загрузки доступна русская версия.

Лицензия JRiver Media Center

Чтобы получить полную версию программы JRiver Media Center, необходимо приобрести лицензию. На официальном сайте разработчиков утилиты доступно несколько видов лицензии:

Только для Windows, Linux или Mac. Для каждой из перечисленных операционных систем можно купить лицензионную версию утилиты за 60 долларов. В этом случае, пользоваться возможностями программы можно только на выбранной системе. Master License. Универсальный тип лицензии. Доступна для всех операционных систем: Windows, Linux, Mac. Стоимость этой версии составляет 80 долларов.

Для тестирования функций и возможностей программ JRiver Media Center доступна пробная версия на 30 дней.

Как пользоваться JRiver Media Center?

Одна из основных функций утилиты — это воспроизведение мультимедийных файлов (музыка, видео). Для запуска музыки необходимо перейти в раздел «Аудио» в главном окне приложения. Для добавления новых файлов в плейлист необходимо дважды нажать на любой области окна в правой части интерфейса. После этого откроется небольшое окно «Меди Импорт».

Здесь пользователи могут выбрать один из доступных способов добавления музыкальных файлов:

Импорт одной папки. В программу будут добавлены все медиафайлы, которые расположены в выбранной папке. Авто-импорт. Пользователи могут указать папки и разделы, с которыми утилита будет синхронизироваться автоматически. Запустить авто-импорт. В этом случае запускается авто-импорт файлов, используя последние пользовательские настройки.

На следующем этапе нужно отметить галочкой типы файлов для импорта. Здесь можно указать, как аудиофайлы, так и видеоролики и изображения. Также необходимо указать папку, где расположены файлы для импорта. Для загружаемых файлов можно применить теги, которые позволяют сортировать контент по жанрам, исполнителю и т.д. По завершению процесса импорта файлы отобразятся в программе, после чего их можно воспроизвести.

В разделе приложения JRiver Media Center «Streaming» расположены популярные стриминговые сервисы: радиостанции, YouTube, сервис картинок Google Images, инструмент для воспроизведения подкастов.

Ниже панели инструментов программы расположено небольшое окно действий. Здесь для пользователей утилиты доступны следующие возможности: