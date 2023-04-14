iTunes - медиаплеер от компании Apple, который проигрывает музыку и видео. Программа бсплатная и хорошо упорядочивает все файлы на компьютере.

В iTunes есть синхронизация, благодаря чему вся библиотека файлов доступна с любого устройства. Через программу можно заходить в онлайн-магазин iTunes Store, загружать оттуда любой контент, а затем использовать его там, где нет доступа к Wi-Fi.

iTunes Музыка

iTunes находит недостающую музыку из альбома, который вы слушаете, а также добавляет подробные сведения для всех треков: исполнитель, дата релиза, жанр.

Вы можете сохранить любимую музыку с ваших CD или MP3 дисков. Автоматический декодер запишет файл сразу в нужном формате, при этом добавит всю информацию.

Специальная служба Genius на основе ваших музыкальных предпочтений подберет ту музыку, которая обязательно вам понравится.

Создавайте разные плейлисты - так слушать музыку удобнее.

iTunes Видео