iTunes - медиаплеер от компании Apple, который проигрывает музыку и видео. Программа бсплатная и хорошо упорядочивает все файлы на компьютере.
В iTunes есть синхронизация, благодаря чему вся библиотека файлов доступна с любого устройства. Через программу можно заходить в онлайн-магазин iTunes Store, загружать оттуда любой контент, а затем использовать его там, где нет доступа к Wi-Fi.
iTunes Музыка
- iTunes находит недостающую музыку из альбома, который вы слушаете, а также добавляет подробные сведения для всех треков: исполнитель, дата релиза, жанр.
- Вы можете сохранить любимую музыку с ваших CD или MP3 дисков. Автоматический декодер запишет файл сразу в нужном формате, при этом добавит всю информацию.
- Специальная служба Genius на основе ваших музыкальных предпочтений подберет ту музыку, которая обязательно вам понравится.
- Создавайте разные плейлисты - так слушать музыку удобнее.
iTunes Видео
- Через iTunes Store можно купить или даже взять напрокат любой фильм, сериал, видеоклип или ТВ-шоу. Загрузите видео и смотрите его в любом удобном месте даже при отсутствии интернета.
- Служба iTunes Extras найдет все интересные материалы по любимому видео: не вошедшие в финальную версию сцены, интервью с актерами и так далее.
- Удобный поиск найдет все самое необходимое.