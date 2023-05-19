Shutter Encoder — универсальный многофункциональных конвертер видео, аудио и изображений. Это полностью бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Shutter Encoder?

Программа Shutter Encoder предназначена, в первую очередь, для конвертации (кодирования) видеофайлов из одного формата в другой, для чего приложением используется набор библиотек FFmpeg. В конвертер встроено множество видеокодеков, каждый из которых имеет собственные настройки, определяющие конечное качество/параметры видео.

Конвертация видео — основная, но не единственная функция программы Shutter Encoder. С ее помощью также можно конвертировать аудиофайлы, извлекать аудио из видео, конвертировать и даже изменять разрешение, поворачивать и выполнять другие действия над изображениями.

Функции программы Shutter Encoder

В число функций и особенностей программы Shutter Encoder входят:

Обрезка и разделение видео на части. Shutter Encoder позволяет точно выбрать, какая часть видео будет включена в выходной файл с помощью интуитивно понятного интерфейса. При помощи встроенного видеоплеера пользователь сможет наглядно увидеть, где конкретно видеоролик будет обрезан. С некоторыми кодеками и благодаря функции «Обрезка без перекодирования» эти операции могут быть выполнены без потерь качества и с минимальными затратами времени.

Полный контроль над кодированием. Shutter Encoder имеет панель, содержащую большое количество настроек. Это включает в себя доступ к мощным возможностям FFmpeg, таким как обнаружение дубликатов кадров, интерполяция частоты кадров, аналитические инструменты и деинтерлейсинг с рядом доступных фильтров.

Точная настройка изображения. Shutter Encoder имеет встроенную функцию колориметрии, позволяет настраивать цвета, применять таблицу сопоставления цвета (LUT) и конвертировать цветовые пространства прямо в приложении. Эта функция поддерживает даже необработанные (сырые) форматы изображений, такие как, например, NEF или CR2. Также работает с файлами PSD и PDF и всеми популярными и не очень форматами изображений.

Обрезка изображений и кадрирование видео. Shutter Encoder позволяет обрезать видео и изображения с предварительным просмотром, позволяя использовать либо предустановленные, либо пользовательские соотношения сторон.

Добавление логотипов и водяных знаков. Shutter Encoder позволяет добавлять любое изображение или видео в качестве наложения на исходное видео. У накладываемых объектов также можно настроить уровень прозрачности, размер и положение.

Встроенный редактор субтитров, в котором для удобства наложения текста на видео также предусмотрен аудиовизуализатор, отображающий звуковые волны. Возможен импорт внешних файлов субтитров в форматах SRT, VTT или ASS.

Скачивание онлайн-видеоконтента. Shutter Encoder предоставляет возможность скачивания видеоматериалов напрямую в максимально возможном качестве с популярных сайтов потокового видео. Пользователю достаточно вставить URL-адрес страницы с видео, и программа автоматически извлечет прямую ссылку на видеоконтент и сохранит его на компьютере.

Встроенный клиент сервиса WeTransfer и FTP-серверов. Пользователь может настроить клиент для загрузки преобразованных файлов непосредственно в WeTransfer или указанный FTP-сервер автоматически по завершении конвертации или иных операций над видео. Также предусмотрена возможность отправки уведомлений по электронной почте отчетов о завершении операций.

Получение исчерпывающей технической информации о видео-, аудиофайлах и изображениях, включая метаданные.

Функция переименования дает возможность настраивать имена выходных файлов, в т.ч. и путем добавления префиксов и суффиксов, активации опции автоматического увеличения порядковых номеров и т.д.

Все это — не полный список функциональных возможностей конвертера Shutter Encoder.