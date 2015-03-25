SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Shutter Encoder

В данном списке представлены программы для замены Shutter Encoder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Shutter Encoder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AnyMP4 Video Converter Ultimate
AnyMP4 Video Converter Ultimate

Версия 8.5.30

Программа для конвертации видео и аудио

Оценок пока нет
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter

Версия 4.1.10

Программа для конвертирования и редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Movavi Video Converter
Movavi Video Converter

Версия 14.3.1

Конвертер и редактор видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Convertilla
Convertilla

Версия 0.4.1.25

Бесплатный конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
MAGIX MOVIE EDIT PRO
MAGIX MOVIE EDIT PRO

Версия 2015

Редактирование видео и монтаж фильмов

Оценок пока нет
Total Video Converter
Total Video Converter

Версия 3.71

Конвертировать любые видеофайлы в форматы 3gp

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)