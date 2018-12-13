AnyMP4 Video Converter Ultimate — программа для конвертации видео с рядом дополнительных функций. Это платное программное обеспечение. Доступна бесплатная пробная версия с функциональными ограничениями. Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа AnyMP4 Video Converter Ultimate?

Основное предназначение программы AnyMP4 Video Converter Ultimate — это конвертация видео из одного формата в другой. Приложение предоставляет пользователям следующие возможности:

Более 500 поддерживаемых форматов мультимедиа (сюда относятся не только видео-, но и большое количество аудио-форматов).

Поддержка видео в высоком разрешении — вплоть до 8K.

Возможность преобразования 2D-видео в 3D двух типов: анаглиф (красный/голубой, зеленый/пурпурный и янтарный/синий анаглиф в половинном/полном/монохромном цвете, а также под анаглифические очки с любой цветовой кодировкой) и разделенный экран (вертикальное и горизонтальное разделение).

Возможность конвертации видео без преобразования основного формата, но со сменой видеокодека. Например, MKV, закодированный при помощи кодека H.265, можно преобразовать в MKV с использованием видеокодека HEVC, а видео формата WebM с VP9 — в формат WebM с VP8.

Благодаря поддержке многоядерных процессоров и технологий аппаратного ускорения от AMD, Intel HD Graphics и NVIDIA (CUDA, NVENC, NVDEC), AnyMP4 Video Converter Ultimate, по словам разработчиков, обладает скоростью конвертации в 70 раз выше, чем скорость конвертации у программ, не поддерживающих эти технологии.

Наличие специальной функции копирования DVD-дисков в видеофайлы (DVD-риппинг) популярных форматов, включая MP4, AVI, MKV, MOV, MKV, WMV, WebM, M4V, FLV, RMVB, SWF, VOB, TS, M2TS, MTS, MXF, MPG и 3GP.

Также стоит отметить высокую скорость конвертации DVD в MPG без потери качества, что позволяет получать на выходе несжатую копию оригинального DVD-диска. Кроме того, пользователь может без потери качества скопировать содержание DVD-диска в ISO-образ с исходной структурой, включая звуковые дорожки, меню, разделы, субтитры и все аудио- и видеопараметры.

Наличие множества пресетов для конвертации видео под смартфоны и планшеты различным разрешением экрана, игровые приставки, мобильные видеоплееры, проигрыватели оптических дисков (то же относится и к конвертации аудио). Кроме того, предусмотрены пресеты для конвертирования видео для последующей загрузки на различные видеохостинги и в социальные сети.

Наличие функции сжатия видео без преобразования формата для быстрого уменьшения его изначального размера.

Возможность преобразования видео и аудио в пакетном режиме и другие возможности.

Отдельно отметим возможность использования программы AnyMP4 Video Converter Ultimate для улучшения качества видео. Конвертер обладает мощной функцией, основанной на искусственном интеллекте, которая позволяет увеличить разрешение видео, оптимизировать яркость и контрастность, устранить из изображения эффекты шума и дрожания.

Функции программы AnyMP4 Video Converter Ultimate

Программа AnyMP4 Video Converter Ultimate обладает следующими дополнительными функциями:

Воспроизведение всех поддерживаемых форматов видео и аудио во встроенном видеопроигрывателе.

Редактирование видео. AnyMP4 Video Converter Ultimate обеспечивает пользователя всеми основными функциями редактирования видео — объединение, обрезка, кадрирование, разворот, применение видеоэффектов и фильтров, наложение водяных знаков, добавление субтитров, замена и редактирование звуковой дорожки и т.д.

Возможность создания собственных видеоматериалов из пользовательских видеоклипов, изображений и аудиофайлов. В программе предусмотрено множество готовых шаблонов для создания профессионально выглядящих видео на различную тематику (романтика, бизнес, путешествие, свадьба, спорт и пр.).

Возможность создания видеороликов с эффектом "картинка в картинке" путем расположения на одном экране множества видео. Более того, вместо видео можно использовать статичные и анимированные изображения. Каждую часть составного видео можно редактировать (поворот, кадрирование, фильтрация, водяной знак, редактирование субтитров, вырезание и редактирование звуковой дорожки).

Изменения скорости воспроизведения видео в большую и меньшую сторону.

Функция реверса видео (на выходе получается видео, воспроизводящийся в обратном направлении).

Функция коррекции цвета видео путем регулировки контрастности, яркости, насыщенности и оттенка.

Наличие отдельного модуля для конвертации изображений.

Возможность автоматического создания превью для видеоматериалов из 10 скриншотов.

Создание из любых поддерживаемых форматов видео анимированных GIF-изображений.

Возможность редактирования метаданных, как у видео-, так и аудиофайлов.

В пробной версии AnyMP4 Video Converter Ultimate конвертация видео и аудио ограничена 5 минутами. Самостоятельные функции (например, любая из функций видеоредактора) могут быть применены к 5 файлам.